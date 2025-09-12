El análisis de Jorge Asís: Taiana, El Canciller, contra Espert, Cárcel o Bala

Cínico estado de convivencia

Lejos de haberse apaciguado, la guerra entre los Territoriales de Karina y los Virtuales de Santiago se encuentra en el cínico estado de convivencia tolerable.

Para masacrar irritantes segundas líneas a través de los medios instrumentales.

Permitido degradar al territorial Sebastián Pareja, Evolución Precoz.

Permitido bardear al virtual Daniel Parisini, Padre Dan.

Bandas unidas por la adversidad al malentendido del “kirchnerismo” que los humilló con la goleada. Más que por el apasionamiento de la motosierra que el Panelista enarbola con la oralidad estancada en la utopía del superávit que impone la “lógica represiva de vetar”.

Línea estricta que los condujo hacia la derrota que castiga siempre el atributo de la crueldad.

Estilo de conducción que los planchó en el laberinto que hoy sugiere el destino temible del juicio político.

O las apelaciones sigilosas hacia la Asamblea Legislativa.

Instancias que al cierre del despacho la señora Victoria Villarruel, La Cayetana, hará lo imposible por evitar.

Sin ir más lejos, como jurar de inmediato “por Dios y por la Patria”.