Efemérides del sábado 13 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Impulsada por Mariano Moreno, la Biblioteca Pública de Buenos Aires abrió sus puertas el 13 de septiembre de 1810, y en su homenaje posteriormente se crearía el Día del Bibliotecario, una de las efemérides más sobresalientes de la fecha. El 13 de septiembre de 1942 el Congreso de Bibliotecarios se reunió en Santiago del Estero y estableció la efeméride, aunque recién dos años más tarde se sancionó a través del Decreto N° 17.650/54 en conmemoración de todos los bibliotecarios del país. En aquel entonces, también tuvo lugar la creación de la Gazeta de Buenos Ayres y la traducción de "El Contrato social", de Rousseau, entre otras cosas.
En tanto, el 13 de septiembre a nivel mundial también se celebra el Día de los Programadores, impulsado por los jóvenes rusos Valentin Balt y Michael Cherviakov en 2002 mientras trabajaban para la empresa Parallel Technologies. En años no bisiestos la efemérides se celebra el 13 de septiembre, mientras que en años bisiestos la conmemoración se realiza un día antes. Para elegir la fecha se tomó como referencia el número 256, que en programación significa distintas combinaciones que pueden representarse con 8 bits, mientras que es la potencia máxima de 2 que se puede expresar en un límite de 365.
A su vez, el 13 de septiembre también se conmemora el Día Internacional del Chocolate, establecido en homenaje a dos sucesos relacionados con el chocolate que suceden ese mismo día. Se trata del nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de la clásica novela "Charlie y la Fábrica de Chocolate", que nació ese mismo día, pero en 1916, como también el natalicio de Milton S. Hershey (1857), el fundador de la compañía de chocolates Hershey.
Efemérides 13 de septiembre
Día del bibliotecario (en Argentina)
Día de los Programadores
Día Internacional del Chocolate
1506 – Muere Andrea Mantegna, artista plástico italiano.
1592 – Muere Michel de Montaigne, escritor francés.
1598 – Muere Felipe II de España.
1759 – El Canadá francés cae ante los ingleses.
1788 – New York se convierte en la primera capital de los Estados Unidos.
1847 – Batalla de Chapultepec: las tropas norteamericanas ocupan la capital mexicana.
1916 – Nace Roald Dahl, novelista y autor de cuentos británico.
1928 – Muere Italo Svevo, novelista y cuentista italiano.
1941 – Nace Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz y Premio Príncipe de Asturias por su contribución a la paz en Centroamérica.
1944 – Nace la actriz Jacqueline Bisset.
1944 – Nace el cantante estadounidense Peter Cetera.
1944 – Segunda Guerra Mundial: unidades militares soviéticas llegan a la frontera de Checoslovaquia.
1949 – La ONU acuerda poner bajo su control a Jerusalén.
1955 – El canciller de la RFA acuerda con los soviéticos el establecimiento de relaciones diplomáticas y la repatriación de prisioneros de guerra.
1956 – IBM presenta la RAMAC 305, primera computadora comercial con un disco duro que utiliza almacenamiento en disco magnético. Pesaba más de una tonelada.
1959 – El cohete soviético Lunik II alcanza la superficie de la Luna.
1961 – Se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, actuales reyes de España.
1966 – El segregracionista Johaness Vorster, asume como primer ministro de Sudáfrica.
1967 – Nace Michael Johnson, atleta estadounidense ganador de 3 medallas de oro en Barcelona 92 y Atlanta 96.
1969 – Nace Daniel Fonseca, futbolista uruguayo.
1975 – Un desequilibrado mental acuchilla al famoso cuadro de Rembrandt "La ronda de noche", expuesto en el Rijksmuseum de Amsterdam.
1977 – Muere Leopoldo Stokowski, director de orquesta estadounidense.
1987 – La milicia chií Amal y los guerrilleros palestinos acuerdan poner fin a la guerra de los campos libaneses.
1989 – Comienzan en México reuniones entre representantes del Gobierno salvadoreño y la guerrilla del FMLN.
1993 – Se firma en Washington la Declaración de Principios para la autonomía de Gaza y Jericó. Isaac Rabin y Yaser Arafat se dan la mano.
1994 – Se aprueba el programa demográfico de la ONU para 20 años, en la Conferencia sobre Población celebrada en El Cairo.
2007 – La ONU aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, tras dos décadas de negociaciones.
2013 – Muere Délfor Dicásolo, actor, guionista y dibujante argentino.