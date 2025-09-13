Efemérides del sábado 13 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Impulsada por Mariano Moreno, la Biblioteca Pública de Buenos Aires abrió sus puertas el 13 de septiembre de 1810, y en su homenaje posteriormente se crearía el Día del Bibliotecario, una de las efemérides más sobresalientes de la fecha. El 13 de septiembre de 1942 el Congreso de Bibliotecarios se reunió en Santiago del Estero y estableció la efeméride, aunque recién dos años más tarde se sancionó a través del Decreto N° 17.650/54 en conmemoración de todos los bibliotecarios del país. En aquel entonces, también tuvo lugar la creación de la Gazeta de Buenos Ayres y la traducción de "El Contrato social", de Rousseau, entre otras cosas.