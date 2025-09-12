Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

Una vida en el tatami

Su vínculo con el taekwondo empezó en septiembre de 2002. Karla tenía cinco años y sus padres buscaban una actividad que la ayudara a canalizar la energía. En su casa de Alderetes convivía con sus padres, su abuela y una hermana 11 años mayor. Rodeada de adultos, necesitaba un espacio propio. Ese lugar lo encontró en la escuela de la sabonim Valeria Ale, quien desde entonces la acompaña como guía.