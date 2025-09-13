Secciones
EconomíaRural

Las poblaciones de dalbulus maidis disminuyen en el país, de acuerdo a la red de monitoreo

En el NOA, se registró una caída de un 20% entre el último muestreo y el anterior.

Las poblaciones de dalbulus maidis disminuyen en el país, de acuerdo a la red de monitoreo
Hace 8 Hs

En este 25° informe sobre el monitoreo de dalbulus maidis que se realiza mediante la red nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz se relevaron, del 12 al 25 de agosto, 325 localidades de la Argentina -distribuidas en las regiones del NOA (68 localidades), del NEA (48), del Litoral (30), de Centro Norte (58), del Centro Sur (121)- y 10 de Uruguay.

En el NOA, la proporción de trampas con más de 100 adultos capturados continuó su proceso de reducción, respecto del informe anterior. En esta ocasión, disminuyó de un 24% a un 4%. La región atraviesa una fase de descenso poblacional, influenciada por las amplitudes térmicas, que actúan como moduladores de la dinámica poblacional.

En el NEA, el efecto modulador fue aun más marcado, y en sintonía con lo observado en el NOA. El número de localidades sin detección del vector aumentó de un 16% a un 44%, en comparación con el informe anterior. Al mismo tiempo, se mantuvo estable la proporción de localidades con capturas de entre uno y cuatro adultos por trampa (33%).

En la región Centro-Norte continúa incrementándose la categoría de ausencia, alcanzando el 62% de las localidades. En este informe no se registraron capturas en las categorías de >20 adultos por trampa, lo que evidencia una marcada retracción poblacional en la región.

En el Centro-Sur la dinámica poblacional se mantiene en niveles similares a los del año pasado, con el 99% de las localidades sin detecciones del vector en la región.

Es fundamental mantener el monitoreo de adultos de dalbulus maidis durante todo el año, incluso durante los períodos de transición estacional acompañados por incrementos de temperatura.

El uso de trampas cromáticas debe complementarse con inspecciones visuales y con muestreos con red entomológica; en especial, en cultivos invernales, de servicio y en malezas, donde los adultos suelen refugiarse en el estrato inferior. Asimismo, es importante considerar las zonas agroecológicas que inician la siembra temprana de maíz, donde resulta imprescindible intensificar el monitoreo sobre el cultivo. La combinación de estas herramientas optimiza la detección y permite caracterizar con mayor precisión la dinámica del vector a lo largo del año. Por otro lado, es importante recordar que durante el período otoñal-invernal los adultos de dalbulus maidis tienden a modificar su coloración estacional. Mientras que los ejemplares estivales suelen presentar tonalidades más claras y brillantes, los adultos que emergen en otoño y en invierno adquieren una coloración más oscura. Este aspecto debe tenerse en cuenta para una correcta identificación del vector en cada época del año. Asimismo, en gramíneas invernales suele encontrarse un complejo de chicharritas que a menudo se confunden con dalbulus maidis, por lo que resulta indispensable realizar una identificación precisa y, de ser necesario, consultar con especialistas de la zona para evitar errores de diagnóstico.

En las zonas agroecológicas que recibieron precipitaciones y adelantan la siembra temprana, se recomienda intensificar el monitoreo desde la implantación del cultivo, teniendo en cuenta la alta susceptibilidad del maíz en sus primeras etapas fenológicas.

Por otro lado, en las áreas con siembras tardías resulta fundamental reforzar la vigilancia para detectar la emergencia de plantas voluntarias de maíz, ya que estas pueden actuar como “puente verde” para plagas y patógenos, favoreciendo la persistencia del inóculo.

Temas UruguayArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Día Nacional del Árbol

El Día Nacional del Árbol

En Tucumán, la mitad de los ocupados no está registrado

En Tucumán, la mitad de los ocupados no está registrado

¿Qué pasará con el plan económico tras las elecciones?

¿Qué pasará con el plan económico tras las elecciones?

Conmoción en Uruguay: encontraron muertos a dos hermanos que habían sido secuestrados por su padre

Conmoción en Uruguay: encontraron muertos a dos hermanos que habían sido secuestrados por su padre

Blue Motors y DFSK: siete años de trayectoria que consolidan liderazgo en utilitarios en el NOA

Blue Motors y DFSK: siete años de trayectoria que consolidan liderazgo en utilitarios en el NOA

Lo más popular
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán
1

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina
2

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven
3

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán
4

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso
5

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore
6

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Más Noticias
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Comentarios