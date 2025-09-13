Las poblaciones de dalbulus maidis disminuyen en el país, de acuerdo a la red de monitoreo

El uso de trampas cromáticas debe complementarse con inspecciones visuales y con muestreos con red entomológica; en especial, en cultivos invernales, de servicio y en malezas, donde los adultos suelen refugiarse en el estrato inferior. Asimismo, es importante considerar las zonas agroecológicas que inician la siembra temprana de maíz, donde resulta imprescindible intensificar el monitoreo sobre el cultivo. La combinación de estas herramientas optimiza la detección y permite caracterizar con mayor precisión la dinámica del vector a lo largo del año. Por otro lado, es importante recordar que durante el período otoñal-invernal los adultos de dalbulus maidis tienden a modificar su coloración estacional. Mientras que los ejemplares estivales suelen presentar tonalidades más claras y brillantes, los adultos que emergen en otoño y en invierno adquieren una coloración más oscura. Este aspecto debe tenerse en cuenta para una correcta identificación del vector en cada época del año. Asimismo, en gramíneas invernales suele encontrarse un complejo de chicharritas que a menudo se confunden con dalbulus maidis, por lo que resulta indispensable realizar una identificación precisa y, de ser necesario, consultar con especialistas de la zona para evitar errores de diagnóstico.