EconomíaRural

Aprendizajes y consejos que se acordaron durante el taller sobre achaparramiento del maíz

En la sede de Apronor, varias entidades precisaron una serie de puntos clave.

Hace 8 Hs

A medida de que se vienen realizando las diferentes reuniones estamos convencidos de que en las campañas en las cuales se presentó la enfermedad, esta nos va dejando enseñanzas que debemos tener siempre en cuenta.

A raíz de ello es bueno recordarlas, afirmando que dalbulus maidis es una especie endémica en la región, y que debemos aprender a convivir con la plaga, produciendo satisfactoriamente. El aprendizaje es y será continuo: hay mucho por hacer aún. Juntos podemos salir adelante.

Hay que recuperar el tiempo perdido, asignando recursos público-privados en función de objetivos claros.

Es muy importante mirar al cultivo como un todo, hacer seguimiento de los sistemas productivos y realizar un manejo integral. Mirar el maíz como un “todo” y entre “todos”.

El desafío fundamental es mantener la población de dalbulus maidis en bajos niveles.

La importancia del monitoreo constante y sostenido en el tiempo con diferentes métodos.

Siempre realizar el control de maíces guachos, trabajando siempre en generar conciencia total.

Los semilleros deben tener siempre el foco en el manejo de dalbulus maidis, buscando que la población en lotes de producción de semilla se mantenga por debajo o al menos en los mismos niveles que fuera de ellos.

Sería importante contar con información de infectividad de adultos en corto plazo.

No todos los híbridos son iguales, debemos usar los de mejor comportamiento.

Los tratamientos químicos y biológicos son poco o nada eficientes con poblaciones altas.

La importancia de una respuesta rápida, con adaptación y esfuerzo por parte de la cadena.

El mensaje y las recomendaciones de manejo al sector deben ser muy claras y unívocas por parte de instituciones, de empresas, de organismos y de asociaciones.

Finalmente se trabajó en tener una serie de recomendaciones que deben ser dirigidas al sector productivo y que deben ser consideradas.

• No invertir las recomendaciones de la pirámide o triángulo de manejo. Con altas poblaciones las estrategias de manejo son poco eficientes.

• Trabajar todos para mantener bajas las poblaciones de Dalbulus.

• Control de maíz guacho (a partir de agosto).

• Ajustes de manejo y seguimiento estricto de técnicos para evaluar y mantener baja la población del vector en siembras de invierno/primavera.

• Monitoreo continuo de lotes para conocer niveles de población, su dinámica y tomar decisiones.

• Siembra de maíz para producción de granos: utilizar fechas más adecuadas para el cultivo (no anticipar), dentro de esa ventana concentrar en lo posible la siembra en 20 o 30 días.

• No sembrar híbridos susceptibles.

• Tratamiento de semilla y aplicaciones insecticidas foliares respetando recomendaciones de instituciones, empresas y profesionales referentes.

• Plan de comunicación común entre todos con difusión profesional. Pensar también una estrategia de comunicación para llegar a productores pequeños (granos, silajes, maíces dulces).

• Para instituciones: construcción de mapa de maíz (puente verde) fuera de estación.

