Azúcar: “Pareciera que se deberían exportar 700.000 toneladas, de mínima”

“Es necesario conocer la situación nacional global de la industria azucarera y su correlato con lo que sucede con Tucumán”, consideró el asesor privado Franco Fogliata. Señaló que la molienda de caña “bruta” en el país alcanzó las 17.042.087 toneladas (el 73,6% lo molió nuestra provincia), y la “neta”, 15.201.578 toneladas (el 74,1%, Tucumán). “Los porcentajes de rendimiento fabril alcanzan un 8,716% para la ‘bruta’ y un 9,77% para la ‘neta’; pero el mensual país del ‘neto’ llega a un 11,066%; muy buen valor”, consideró.
En cuanto a la producción de azúcar “equivalente”, dijo que en 145 días de zafra se llegó a 1.485.445 toneladas. “Analizando estadísticas de muchos años, Tucumán nunca produjo 1,6 millones de toneladas. Por ello esto será todo un récord. Encomiable, pero se debe balancear bien con la demanda de consumo, con el bioetanol y sobre todo las exportaciones”, alertó. Agregó que en estos días se abrió un panorama futuro muy interesante con el acuerdo firmado entre el Mercosur y la UE, en el cual entra el azúcar. “Atención a esto pues la UE, si bien es tercer productor mundial con el azúcar de remolacha, también es importador; y ahora no tiene los enormes beneficios de subsidios que se otorgaban con el Pacto de Roma (1960). Tema para ser considerado, aunque falta la aprobación por parte del Parlamento de la UE, pese a la fuerte negativa de Francia y de Polonia”, señaló Fogliata.
Volviendo al plano local, dijo que los rindes en tonelada de caña por hectárea para este año pueden llegar a 58,3, frente a 56,7 de 2024. “Las exportaciones este año deben ser determinantes. Mucho se escribió al respecto e incluso el Centro Azucarero Argentino (CAA) mencionó compromisos por 550.000 toneladas, además del acta acuerdo del 8 de abril, en la cual se planteó un mínimo de 300.000 toneladas locales y de 400.000 toneladas a nivel país”, indicó.
Añadió que la consultora de Arquímedes Carrizo estimó la exportación de unas 460.000 toneladas en su balance anual. “Según esa consultora, entre enero y julio de este año se exportaron 271.799 toneladas entre blanco, crudo y otros, a 13 países, encabezados por Chile (el 57,17%), seguido de EEUU (29,17%), Uruguay (11,94%). Ello sumó U$S 138.536.148 FOB”, dijo. Y recordó que en 2024, Tucumán exportó 257.478 toneladas entre blanco y crudo, y el total del país alcanzó las 519.591 toneladas, según datos de la Aduana. “Si la demanda estimada en el balance es de 1,2 millón de toneladas por año, el consumo per cápita se ubica en 25,5 kilos anuales por habitante; pero si agregamos el bioetanol y las probables exportaciones la demanda total sube a 2,26 millones de toneladas; y por cada habitante va a los 48 kilos. Pareciera que las exportaciones deberían ser de mínima unas 700.000 toneladas”, consideró Fogliata.
En cuanto a los precios en el mercado doméstico, el asesor precisó que sigue los difundidos por el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu). “Al 4 de septiembre el valor nominal de la bolsa de 50 kilos del blanco A con IVA entrega ingenio estaba en $ 22.705; y el real, en $ 17.319 contra $ 24.435 al mismo día de 2024”, dijo.
Agregó que los precios internacionales (valor real bruto) cotizan la tonelada del crudo (contrato 11 NY) en U$S 353,84, y el refinado (contrato 5 Londres) a U$S 481,9: una media de U$S 417,87. Pero recordó que las exportaciones por puerto Buenos Aires tienen su costo en transporte, puerto, entre otros.
“Según la sección Economía de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, el ‘margen bruto’ medido en bolsas de 50 Kg dio un valor negativo para 2025. Los ‘gastos corrientes’ (producción, cosecha y transporte) por hectárea vienen creciendo desde 2022-23, y este año llegaron a $ 1.435.415. Corresponde a 63 bolsas (valor nominal)”, dijo. A su vez dijo que los “ingresos brutos” fueron de 60,4 bolsas por hectárea: $1.371.302. “Con este se explica aquel margen negativo”, finalizó Fogliata.