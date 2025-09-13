Azúcar: “Pareciera que se deberían exportar 700.000 toneladas, de mínima”

En cuanto a la producción de azúcar “equivalente”, dijo que en 145 días de zafra se llegó a 1.485.445 toneladas. “Analizando estadísticas de muchos años, Tucumán nunca produjo 1,6 millones de toneladas. Por ello esto será todo un récord. Encomiable, pero se debe balancear bien con la demanda de consumo, con el bioetanol y sobre todo las exportaciones”, alertó. Agregó que en estos días se abrió un panorama futuro muy interesante con el acuerdo firmado entre el Mercosur y la UE, en el cual entra el azúcar. “Atención a esto pues la UE, si bien es tercer productor mundial con el azúcar de remolacha, también es importador; y ahora no tiene los enormes beneficios de subsidios que se otorgaban con el Pacto de Roma (1960). Tema para ser considerado, aunque falta la aprobación por parte del Parlamento de la UE, pese a la fuerte negativa de Francia y de Polonia”, señaló Fogliata.