Monteros conquistó otra vez "Enseñame, Tucumán": la escuela Normal Julio A. Roca es la segunda ganadora y competirá por el viaje a Carlos Paz en la gran final

El concurso arrancó con las presentaciones pertinentes de los conductores Matías Auad y Carolina Servetto y un regalo especial de los que, a la postre, serían los ganadores: los monterizos le entregaron a los conductores una randa. La malla bordada típica de El Cercado, en Monteros llegó en un cuadro. Mientras, todos los otros esperaban ansiosos las primeras preguntas detrás de los atriles. Ellos fueron: Por el Instituto Privado Rivadavia F-79 (Alderetes), Ángel Gómez y Ana Luz Morhill; por el Insituto Jim (Capital), Sophía Nanni Martínez y María Celina Bravo; por el Colegio San Fernando (Yerba Buena), Agostina González y Horacio Conesa y por el Instituto Nuestra Señora de la Consolación (Concepción), Nicole Suárez Mangone y Julieta Estofán. Además de los ganadores, claro, por la escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca (Monteros), Miguel Lautaro y Javier Francisco Yankez.