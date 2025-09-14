Cómo invertir en importaciones de marcas globales

Un caso testigo

Cofrad se posiciona como un caso testigo de cómo invertir en el negocio de la importación y distribución B2B. Fundada en junio de 2020, esta compañía argentina demuestra que con una planificación sólida, experiencia en el sector y una red logística eficiente, es posible crecer en un mercado competitivo y en constante cambio.