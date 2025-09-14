Secciones
Cómo invertir en importaciones de marcas globales
Hace 2 Hs

En un contexto de apertura de importaciones, cada vez más empresas buscan diversificarse e incorporar marcas internacionales a su portafolio.

¿Querés invertir en importación? Recomendaciones clave:

- Estudia marcas con éxito internacional pero sin distribución en Argentina.

- Asegúrate de contar con canales de distribución y logística eficientes.

- Suma valor agregado con soporte comercial, precios transparentes y comunicación.

- Evalua incorporar producción local como complemento al portfolio importado.

- Busca alianzas estratégicas de largo plazo, tanto con marcas como con clientes.

Un caso testigo 

Cofrad se posiciona como un caso testigo de cómo invertir en el negocio de la importación y distribución B2B. Fundada en junio de 2020, esta compañía argentina demuestra que con una planificación sólida, experiencia en el sector y una red logística eficiente, es posible crecer en un mercado competitivo y en constante cambio.

Con una inversión inicial de U$S2 millones, Cofrad se enfocó en traer al país marcas globales del segmento hogar y tiempo libre, especializándose en productos de calefacción, cocción y outdoor. A cinco años de su creación, la empresa ya proyecta duplicar su facturación y alcanzar los USD 4 millones en ventas anuales.

Qué tener en cuenta para invertir en importaciones

Elegir marcas con potencial en el mercado local

Cofrad basa su estrategia en detectar marcas consolidadas en otros países que aún no tienen presencia en Argentina o que cuentan con potencial de crecimiento. Ejemplos exitosos de este enfoque son:

- Char Griller y Kamado Joe (EE.UU.): parrillas y ahumadores de alta gama.

- Masterbuilt (EE.UU.): productos para cocina al aire libre desde 1973.

- Metavila (Brasil): referente en calefacción y parrillas.

- Holz: marca con productos nacionales e importados pensados para el aire libre.

El objetivo es que cada marca alcance al menos el 10% de participación en su categoría durante este año.

Invertir en una logística eficiente

Cofrad cuenta con centros de distribución en Castelar y Marcos Paz, y oficinas centrales en Villa Ortúzar. Esta estructura permite una distribución ágil en todo el país y un mejor control del stock y la entrega.

Foco B2B con soporte al sellout

El modelo de negocio es 100% B2B, orientado a clientes mayoristas. Sin embargo, también se involucra en el “sellout” (venta final), ofreciendo soporte en marketing, posicionamiento y precios competitivos para que las marcas lleguen efectivamente al consumidor final.

Diversificar con producción local

Además de importar, Cofrad ha desarrollado una línea de producción nacional de productos outdoor, que hoy supera las 8.000 unidades mensuales, con proyección de llegar a las 10.000 a partir de septiembre.

Claves del modelo

Martín Maestrojuan, director comercial de Cofrad y con más de 20 años en retail y consumo masivo, destaca que el secreto está en combinar relaciones de largo plazo, precios sostenibles y una estrategia que contemple la rentabilidad de toda la cadena.

“Queremos que nuestros clientes tengan márgenes atractivos y sostenibles. Acompañamos sus ventas y cuidamos la estrategia de precios para que todos ganen”, afirma.

Además, resalta la importancia de construir una relación sólida con las marcas que representan: planificación detallada, apoyo en comunicación, y adaptabilidad a las necesidades locales.

