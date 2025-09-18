¿Cuánto se valora a los maestros? La Argentina en el ranking internacional

El trabajo de los docentes argentinos no recibe el reconocimiento que merece. Según el Índice Global de Estatus Docente, la Argentina se ubica en la posición 31, con un puntaje de 23,6 sobre 100, claramente por debajo de la media internacional. El ranking se construye a partir de encuestas a la población de 35 países. China lidera la tabla. Le siguen Malasia, Taiwán, Rusia e Indonesia. Al final del ranking, en el puesto 35, se sitúa Brasil.