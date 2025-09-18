Secciones
¿Cuánto se valora a los maestros? La Argentina en el ranking internacional

El Índice Global de Estatus Docente ubica al país en el puesto 31 de 35 de la tabla, por debajo de la media.

DOCENTES ARGENTINOS. El informe sobre estatus docente revela que los profesores reciben poco reconocimiento social y respeto frente a otras profesiones. / ARCHIVO LA GACETA DOCENTES ARGENTINOS. El informe sobre estatus docente revela que los profesores reciben poco reconocimiento social y respeto frente a otras profesiones. / ARCHIVO LA GACETA
18 Septiembre 2025

El trabajo de los docentes argentinos no recibe el reconocimiento que merece. Según el Índice Global de Estatus Docente, la Argentina se ubica en la posición 31, con un puntaje de 23,6 sobre 100, claramente por debajo de la media internacional. El ranking se construye a partir de encuestas a la población de 35 países. China lidera la tabla. Le siguen Malasia, Taiwán, Rusia e Indonesia. Al final del ranking, en el puesto 35, se sitúa Brasil.

El índice analiza la percepción social del rol docente y cómo se compara con otras profesiones. En muchos países, los maestros gozan de respeto y reconocimiento, mientras que en la Argentina la sensación general es que su trabajo es subestimado, lo que puede impactar en la motivación, la carrera profesional y la percepción pública de la educación.

El informe también revela que, aunque se dieron avances en ciertas prioridades educativas del Acuerdo por la Educación 2024, como la cobertura en nivel inicial y la alfabetización temprana, todavía persisten deudas importantes. Entre ellas, garantizar que los estudiantes completen la secundaria con aprendizajes significativos y mejorar la calidad de la enseñanza en todo el país.

RANKING DETALLADO. Argentina, entre los países con menor reconocimiento a los docentes. / ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN RANKING DETALLADO. Argentina, entre los países con menor reconocimiento a los docentes. / ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

Los desafíos de nivel inicial, primario y secundario

En el nivel inicial, la cobertura de las salas de 4 y 5 años supera el 90%, pero las salas de tres años apenas llegan al 53,7%. La falta de infraestructura y de docentes suficientes se combina con desafíos demográficos, como la baja natalidad, que obliga a planificar nuevas estrategias de calidad educativa.

En primaria, el objetivo para 2030 es que al menos el 85% de los estudiantes logre un dominio lector sólido al finalizar el primer ciclo. Aunque la alfabetización inicial recibe prioridad, más de la mitad de los alumnos de tercer grado todavía no alcanza los niveles esperados de lectura, lo que refleja la necesidad de acompañamiento constante y metodologías efectivas en el aula.

NIVEL DE LECTURA. Este es el porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño en Lectura en 2024. / ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN NIVEL DE LECTURA. Este es el porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño en Lectura en 2024. / ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

En secundaria, la tasa de abandono escolar a los 17 años bajó del 24% en 2018 al 15% en 2024. Sin embargo, los expertos destacan que permanecer en la escuela no garantiza aprendizajes de calidad. Para lograrlo, es necesario que los docentes cuenten con herramientas, formación continua y condiciones laborales que les permitan acompañar a los estudiantes de manera efectiva.

GRÁFICO DE BARRAS. Así es la tasa de abandono acumulada por edad, por cohorte en los años 2018-2024. / ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN GRÁFICO DE BARRAS. Así es la tasa de abandono acumulada por edad, por cohorte en los años 2018-2024. / ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

El bajo estatus docente en Argentina es un reflejo de estas dificultades. Expertos coinciden en que mejorar el reconocimiento social implica no sólo aumentar salarios o recursos, sino también garantizar capacitación, condiciones de trabajo dignas y apoyo sostenido a lo largo de toda la carrera profesional. Sólo así será posible construir una educación de calidad que esté a la altura de las expectativas de los estudiantes y de la sociedad.

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

Cuánto más ganan los profesionales en la Argentina respecto de los que no lo son

Descubrí cómo viajar por 28 destinos de América a U$S 3 con la promo de Arajet

Con la participación de 15.000 docentes, mañana concluye el primer Congreso Provincial de Alfabetización en Tucumán

¿Quiénes quieren ir al Mundial 2026?: los 10 de países que arrasaron con los tickets

Los Puesteros: de "Palabras del alma" a cumplir sus "25 años"
Los Puesteros: de "Palabras del alma" a cumplir sus "25 años"

La película "Belén" lleva a las pantallas una causa real de Tucumán
La película "Belén" lleva a las pantallas una causa real de Tucumán

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón
Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar
La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel
Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

Después de una madrugada con chaparrones, ¿cuándo llegan las tormentas a Tucumán?

Después de una madrugada con chaparrones, ¿cuándo llegan las tormentas a Tucumán?

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

El tiempo en Tucumán: el cielo continuará nublado y volverá a subir la temperatura

El tiempo en Tucumán: el cielo continuará nublado y volverá a subir la temperatura

¿Por qué no es aconsejable pegar imanes en la heladera?

¿Por qué no es aconsejable pegar imanes en la heladera?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: "Que los senadores no se vendan"

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

