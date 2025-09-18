¿Cuánto se valora a los maestros? La Argentina en el ranking internacional

El trabajo de los docentes argentinos no recibe el reconocimiento que merece. Según el Índice Global de Estatus Docente, la Argentina se ubica en la posición 31, con un puntaje de 23,6 sobre 100, claramente por debajo de la media internacional. El ranking se construye a partir de encuestas a la población de 35 países. China lidera la tabla. Le siguen Malasia, Taiwán, Rusia e Indonesia. Al final del ranking, en el puesto 35, se sitúa Brasil.
El índice analiza la percepción social del rol docente y cómo se compara con otras profesiones. En muchos países, los maestros gozan de respeto y reconocimiento, mientras que en la Argentina la sensación general es que su trabajo es subestimado, lo que puede impactar en la motivación, la carrera profesional y la percepción pública de la educación.
El informe también revela que, aunque se dieron avances en ciertas prioridades educativas del Acuerdo por la Educación 2024, como la cobertura en nivel inicial y la alfabetización temprana, todavía persisten deudas importantes. Entre ellas, garantizar que los estudiantes completen la secundaria con aprendizajes significativos y mejorar la calidad de la enseñanza en todo el país.
Los desafíos de nivel inicial, primario y secundario
En el nivel inicial, la cobertura de las salas de 4 y 5 años supera el 90%, pero las salas de tres años apenas llegan al 53,7%. La falta de infraestructura y de docentes suficientes se combina con desafíos demográficos, como la baja natalidad, que obliga a planificar nuevas estrategias de calidad educativa.
En primaria, el objetivo para 2030 es que al menos el 85% de los estudiantes logre un dominio lector sólido al finalizar el primer ciclo. Aunque la alfabetización inicial recibe prioridad, más de la mitad de los alumnos de tercer grado todavía no alcanza los niveles esperados de lectura, lo que refleja la necesidad de acompañamiento constante y metodologías efectivas en el aula.
En secundaria, la tasa de abandono escolar a los 17 años bajó del 24% en 2018 al 15% en 2024. Sin embargo, los expertos destacan que permanecer en la escuela no garantiza aprendizajes de calidad. Para lograrlo, es necesario que los docentes cuenten con herramientas, formación continua y condiciones laborales que les permitan acompañar a los estudiantes de manera efectiva.
El bajo estatus docente en Argentina es un reflejo de estas dificultades. Expertos coinciden en que mejorar el reconocimiento social implica no sólo aumentar salarios o recursos, sino también garantizar capacitación, condiciones de trabajo dignas y apoyo sostenido a lo largo de toda la carrera profesional. Sólo así será posible construir una educación de calidad que esté a la altura de las expectativas de los estudiantes y de la sociedad.