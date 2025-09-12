“Hace cuatro años dudábamos si lo llenaríamos, y ahora esperamos 15.000 personas”, aseguran los organizadores de Norte Rock 2025

Con entradas agotadas y más de 15.000 asistentes asegurados, la cuarta edición del Norte Rock se prepara para sacudir Tucumán. El predio ubicado en la intersección de Avenida Perón y Bascary ya se encuentra listo: escenario principal, luces, vallas, baños químicos y todos los detalles de producción cuidadosamente montados.
“Es un evento tan masivo que siempre siento que me olvido de algún detalle, pero contamos con un equipo enorme trabajando detrás para que no se nos pase nada”, explicó a LA GACETA Juan Cossio, uno de los organizadores.
Según contó, Norte Rock 2025 no solo traerá artistas nacionales de renombre como Babasónicos, Airbag y Silvestre y La Naranja, sino también talentos tucumanos.
“Cerveza Norte se está poniendo la camiseta. Hoy no hay otra marca que organice un festival de esta magnitud en el NOA, y eso genera trabajo y oportunidades para muchas personas”, explicó Cossio.
El festival abrirá sus puertas a las 16:00, comenzando con las bandas locales. El cierre estará a cargo de Airbag, mientras que Cossio recomendó a los asistentes llegar temprano, vestir ropa cómoda y traer gorra para protegerse del sol, ya que la jornada se espera calurosa, con temperaturas que podrían llegar a los 31 °C.
Espacios para todos y consumo responsable
El evento contará con un patio cervecero exclusivo para mayores de 18 años, siguiendo la política de consumo responsable de la marca. Además, habrá un stand de merchandising con remeras, buzos y gorritas para quienes quieran llevarse un recuerdo del festival.
El estacionamiento se encuentra al lado del predio y lo recaudado será destinado al Cotolengo de Honoriones, sumando un componente solidario al encuentro musical.
“Hace cuatro años nos preguntábamos cómo llenaríamos este evento, y hoy verlo instalado y con tanta gente respondiendo demuestra que hay una gran oportunidad para la música y los eventos en el norte”, concluyó Cossio.