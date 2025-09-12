“Hace cuatro años dudábamos si lo llenaríamos, y ahora esperamos 15.000 personas”, aseguran los organizadores de Norte Rock 2025

El festival abrirá sus puertas a las 16:00, comenzando con las bandas locales. El cierre estará a cargo de Airbag, mientras que Cossio recomendó a los asistentes llegar temprano, vestir ropa cómoda y traer gorra para protegerse del sol, ya que la jornada se espera calurosa, con temperaturas que podrían llegar a los 31 °C.