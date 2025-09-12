Los torneos CAB en la Región NOA continúan su crecimiento con nuevos equipos y el Pre Federal

Es importante señalar que esta competencia oficial CAB en Salta Capital es parte de la iniciativa que comprende a las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, y tiene el objetivo de formalizar los torneos y ligas ya existentes regionalizando los clubes por demografía y no por provincia. Además, garantiza torneos de todas las categorías y ramas, logrando mayor prolijidad y transparencia deportiva y económica, y visibilizando el básquet de la región para que los/as deportistas puedan ser reconocidos por los staff de Selecciones Argentinas y tengan igualdad de posibilidades.