Los torneos CAB en la Región NOA continúan su crecimiento con nuevos equipos y el Pre Federal

Tras la disputa de los Torneos Apertura en Salta capital y la Zona Norte de la provincia, la Región NOA del básquet argentino ya vive su Torneo Clausura tanto en categorías formativas como en mayores.
Es importante señalar que esta competencia oficial CAB en Salta Capital es parte de la iniciativa que comprende a las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, y tiene el objetivo de formalizar los torneos y ligas ya existentes regionalizando los clubes por demografía y no por provincia. Además, garantiza torneos de todas las categorías y ramas, logrando mayor prolijidad y transparencia deportiva y económica, y visibilizando el básquet de la región para que los/as deportistas puedan ser reconocidos por los staff de Selecciones Argentinas y tengan igualdad de posibilidades.
El Torneo Clausura de Salta capital inició el 6 de septiembre con la participación de Gimnasia y Tiro, Gimnasia y Tiro Celeste, Jorge Newbery de Güemes, Centro Vecinal Villa 20 de febrero, Villa Belgrano y Belgrano de Güemes. El mismo se disputa en las categorías U7, U9, U11, U13, U15, U17 y U21.
Estos torneos en categorías formativas permitieron no solo la competencia interprovincial si no también la participación de equipos de la Región NOA en las distintas categorías de La Liga Federal Formativa, representando al básquet de la región en los torneos nacionales.
En paralelo, en la categoría de Mayores los seis equipos mencionados participan también del Torneo Clausura que funciona como Torneo Pre Federal pensando en La Liga Federal 2026.
Asimismo, la Zona Norte de la Región NOA también ya disputa su Torneo Pre Federal con la participación de COBA Oran, Baguales de Embarcación, Centro Español de Tartagal y Club Vespucio.
Campeones de los Torneos Apertura – Región NOA 2025
• Mayores: Gimnasia y Tiro.
• U21: Gimnasia y Tiro.
• U17: Centro Vecinal Barrio 20 de Febrero.
• U15: Gimnasia y Tiro.
• U13: Gimnasia y Tiro.