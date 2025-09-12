Gladys “La Bomba Tucumana” arremetió contra Milei y expresó su deseo de volver a hacer política

La cantante criticó además la gestión de Milei y cuestionó la idea de “casta” que promueve el oficialismo: “Ya no entiendo quién es la casta. Para mí lo son él, Caputo y todos los que lo rodean. Nos hicieron creer que era otra cosa”. En un mensaje directo al Presidente, agregó: “Usted sabe que soy una mujer trabajadora, que la remó en una época machista. ¿Por qué no cambia algunas cosas para que vivamos mejor? Sáquese de encima a la gente que le hace mal”.