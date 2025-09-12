Gladys “La Bomba Tucumana” arremetió contra Milei y expresó su deseo de volver a hacer política

Lo que comenzó como un segmento para hablar de su emprendimiento de empanadas en Crónica TV, se convirtió en un contundente pronunciamiento político de Gladys “La Bomba Tucumana”. La cantante tropical no solo cuestionó con dureza al presidente Javier Milei, sino que además dejó abierta la puerta a una futura participación en la política: “Yo sí trabajaría para la gente”, aseguró.
No es la primera vez que la artista muestra interés por lo político. En 1999 se presentó como candidata a legisladora provincial y en 2015 intentó llegar al Concejo Deliberante, pero en ambas ocasiones fue derrotada. Posteriormente, se acercó al ex gobernador, Juan Manzur, sin lograr concretar un acuerdo que le permitiera volver a competir.
Durante el móvil televisivo, Gladys se mostró visiblemente conmovida al referirse a la situación económica que atraviesan los argentinos. “Ver niños descalzos en pleno invierno y mujeres mayores pidiendo en la calle me parte el alma”, confesó entre lágrimas.
La cantante criticó además la gestión de Milei y cuestionó la idea de “casta” que promueve el oficialismo: “Ya no entiendo quién es la casta. Para mí lo son él, Caputo y todos los que lo rodean. Nos hicieron creer que era otra cosa”. En un mensaje directo al Presidente, agregó: “Usted sabe que soy una mujer trabajadora, que la remó en una época machista. ¿Por qué no cambia algunas cosas para que vivamos mejor? Sáquese de encima a la gente que le hace mal”.
Gladys también abordó los problemas cotidianos de la economía doméstica: “No le creo al INDEC. Vos sacás 100 mil pesos de tu billetera y en dos compras ya no tenés nada. Yo soy común, voy al súper como cualquiera, no soy Susana Giménez. Lo que dicen no coincide con la realidad”, sostuvo.
Respecto a las críticas en redes sociales, la cantante se mostró desafiante: “Hoy no me importa nada de lo que digan los que se esconden detrás de una pantalla. Gracias a la gente que compró un disco mío pude criar sola a un hijo. Nunca nadie me ayudó”.