Secciones
DeportesFútbol

“Sufrí bastante, pero aprendí a salir adelante”: Matías Almeyda reveló detalles de su lucha contra la depresión

El DT del Sevilla habló sin filtros sobre los momentos más oscuros de su carrera en Europa y cómo busca ayudar hoy a sus jugadores.

“Sufrí bastante, pero aprendí a salir adelante”: Matías Almeyda reveló detalles de su lucha contra la depresión
Hace 2 Hs

En una conferencia de prensa poco habitual, el argentino Matías Almeyda sorprendió a todos al hablar con total sinceridad sobre un capítulo oscuro de su vida: la depresión que atravesó durante su etapa como futbolista en Europa. El actual entrenador del Sevilla no esquivó la pregunta y contó cómo enfrentó aquellos años que marcaron un antes y un después en su carrera.

Todo surgió cuando un periodista de El Chiringuito le preguntó por su experiencia personal con la depresión y la manera en que la traslada hoy al trabajo con sus dirigidos. Almeyda fue directo. “Tengo mucha experiencia para hablar de eso. Tuve cinco años que sufrí bastante y fui ayudado por mi familia, por profesionales”, confesó.

El exmediocampista recordó una de las decisiones más difíciles de su vida. “Yo jugaba en el Inter de Milán, fui a ver a Massimo Moratti y le dije que no quería jugar más. Tenía dos años de contrato en ese momento. Así fue mi vida, por eso cuando digo que no vendo humo, no los vendo”, explicó, dejando en claro que su retiro temporal fue consecuencia de un dolor profundo.

La soledad del futbolista y el nuevo rol de entrenador

Almeyda, hoy con 51 años, afirmó que la experiencia de sentirse vacío lo llevó a cambiar de rumbo y convertirse en entrenador. “Es una parte fea, una parte oscura que tiene un jugador que deja de jugar. Por eso priorizo que amen el fútbol y que lo jueguen hasta donde puedan”, señaló. Y agregó: “Cuando se deja de jugar, al 90% de los futbolistas no les suena más el teléfono. Yo tenía muchos amigos y ya no estaban”.

Desde que se puso el buzo de DT, su enfoque cambió. “Me convertí en casi psicólogo. Detecto al depresivo, al que durmió mal, al que tiene una cara rara porque no lo pongo, y hablo con ellos desde lo más profundo del corazón”, expresó. Instalado en Sevilla, donde debutó esta temporada con dos derrotas y una victoria, Almeyda busca ahora trasladar sus aprendizajes de vida para que sus jugadores no sufran lo que él sufrió. “Sufrí bastante, pero aprendí a salir adelante”, concluyó.

Temas EuropaClub Atlético River PlateMatías AlmeydaFC Internazionale MilanoSevilla FCArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Raphinha denunció racismo contra su hijo en un parque de diversiones

Raphinha denunció racismo contra su hijo en un parque de diversiones

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
3

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
4

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Comentarios