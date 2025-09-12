“Sufrí bastante, pero aprendí a salir adelante”: Matías Almeyda reveló detalles de su lucha contra la depresión

La soledad del futbolista y el nuevo rol de entrenador

Almeyda, hoy con 51 años, afirmó que la experiencia de sentirse vacío lo llevó a cambiar de rumbo y convertirse en entrenador. “Es una parte fea, una parte oscura que tiene un jugador que deja de jugar. Por eso priorizo que amen el fútbol y que lo jueguen hasta donde puedan”, señaló. Y agregó: “Cuando se deja de jugar, al 90% de los futbolistas no les suena más el teléfono. Yo tenía muchos amigos y ya no estaban”.