Un campeón del mundo con Francia fulminó al jugador menos pensado de la Selección argentina: “No es en absoluto un líder”

Leonardo Balerdi volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, las críticas llegaron desde Francia y con la firma de un campeón del mundo: Adil Rami. El ex defensor cuestionó con dureza el nivel del argentino y puso en duda su rol como capitán del Olympique de Marsella.
Rami, integrante del plantel francés que conquistó Rusia 2018, analizó en el programa Génération After de la emisora RMC el presente del ex Boca Juniors y fue tajante. “Considero que es un buen defensa, pero no es en absoluto un líder. Se le dio una imagen de jefe para la que no está preparado. Hace mucho tiempo que en Marsella no tenemos un referente que ordene y dirija a la defensa”, afirmó.
El análisis del francés se da en un contexto adverso para el central argentino. En el último partido de la Selección en Guayaquil ante Ecuador, un error suyo desembocó en la expulsión de Nicolás Otamendi, episodio que reavivó las críticas sobre su rendimiento. Y en Francia, su actuación frente al Lyon también encendió las alarmas porque perdió una pelota en el medio que derivó en la roja a su compañero Conrad Egan-Riley y, minutos después, marcó un gol en contra. El diario L’Équipe le puso un 2, la nota más baja del encuentro.
El propio Balerdi asumió responsabilidades tras ese traspié. “Fui yo el que empezó la jugada con un mal pase. Fue una noche triste”, declaró antes de sumarse a la Selección Argentina.
Pese a todo, su entrenador en el Marsella, Roberto De Zerbi, lo respaldó en conferencia de prensa. “No tengo nada que reprocharle. Las cosas se dicen en el vestuario”, expresó. Sin embargo, la presión crece. Con apenas tres fechas disputadas en la Ligue 1, el Marsella suma dos derrotas y una victoria, y el debate sobre el liderazgo de Balerdi como capitán no se detiene.
El próximo examen será este viernes ante Lorient y, apenas días después, el plato fuerte: el debut en Champions League contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu.