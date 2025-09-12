Un campeón del mundo con Francia fulminó al jugador menos pensado de la Selección argentina: “No es en absoluto un líder”

El análisis del francés se da en un contexto adverso para el central argentino. En el último partido de la Selección en Guayaquil ante Ecuador, un error suyo desembocó en la expulsión de Nicolás Otamendi, episodio que reavivó las críticas sobre su rendimiento. Y en Francia, su actuación frente al Lyon también encendió las alarmas porque perdió una pelota en el medio que derivó en la roja a su compañero Conrad Egan-Riley y, minutos después, marcó un gol en contra. El diario L’Équipe le puso un 2, la nota más baja del encuentro.