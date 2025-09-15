Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

El programa cuenta con el aval de organizaciones comprometidas con la conservación y la juventud en Tucumán: Yerba Buena, El Jardín de Tucumán, ProYungas, Jóvenes por el Clima, AM Asociación Argentina de Montaña, Sociebio y Tucumán Analógico. Más que un curso, esta formación busca generar una comunidad de jóvenes comprometidos con el cuidado del ambiente. Una experiencia para mirar más allá del lente, reconocer el valor de las Yungas, y convertir la fotografía en un motor de transformación y de conciencia colectiva.