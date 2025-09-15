Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

Entre el verde de las Yungas y el clic de una cámara, nace la oportunidad de aprender a observar la naturaleza de otra manera. La Formación en Fotografía, Conservación y Biodiversidad invita a unir creatividad y cuidado ambiental. El programa arranca el 17 de octubre y se extenderá hasta el 28 de noviembre.
La propuesta incluye siete encuentros con actividades en el aula, y salidas de campo en la Reserva de Horco Molle y Jardín Botánico. Como cierre, habrá una muestra fotográfica abierta al público donde las y los participantes podrán exhibir parte de sus trabajos.
Uno de los puntos fuertes es que no se requiere experiencia previa ni equipo propio. De este modo, la formación se abre tanto a curiosos como a futuros fotógrafos o comunicadores ambientales interesados en aprender a capturar la biodiversidad local.
Los docentes y contenidos
El equipo docente está encabezado por Marina Sosnitsky, fotógrafa, realizadora audiovisual y activista ambiental; Mauricio J. Kaliman Levy, biólogo especializado en ecología y teledetección, y Agustín Cebe, arqueólogo y fotógrafo de aves. Cada uno aportará una mirada distinta para explorar la relación entre imagen, ciencia y conservación.
Entre los contenidos se destacan la introducción a las Yungas y sus especies autóctonas; técnicas básicas y avanzadas de fotografía de naturaleza; herramientas digitales para identificar flora y fauna, y educación ambiental como estrategia de impacto social. El objetivo es claro: usar la fotografía como herramienta de registro, comunicación y acción frente a la crisis ecológica.
Costos e inscripción
La inscripción está abierta hasta el 5 de octubre, con un cupo limitado de 40 personas. El enlace está disponible en la descripción del perfil @jovenesporelclima.tuc. El costo total es de $ 80.000, con facilidades de pago y un sistema de reserva accesible. La organización informó que está dispuesta a acordar modalidades flexibles de pago para que el dinero no sea un obstáculo.
El programa cuenta con el aval de organizaciones comprometidas con la conservación y la juventud en Tucumán: Yerba Buena, El Jardín de Tucumán, ProYungas, Jóvenes por el Clima, AM Asociación Argentina de Montaña, Sociebio y Tucumán Analógico. Más que un curso, esta formación busca generar una comunidad de jóvenes comprometidos con el cuidado del ambiente. Una experiencia para mirar más allá del lente, reconocer el valor de las Yungas, y convertir la fotografía en un motor de transformación y de conciencia colectiva.