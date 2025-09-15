Secciones
SociedadEducación

Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

La formación comienza en octubre e incluye salidas de campo, clases teórico-prácticas y una muestra final abierta al público. No es necesario tener experiencia ni cámara propia.

CAPTURAR LA BIODIVERSIDAD. La propuesta combina salidas de campo, educación ambiental y registro fotográfico de especies nativas. / LAS YUNGAS CAPTURAR LA BIODIVERSIDAD. La propuesta combina salidas de campo, educación ambiental y registro fotográfico de especies nativas. / LAS YUNGAS
Hace 2 Hs

Entre el verde de las Yungas y el clic de una cámara, nace la oportunidad de aprender a observar la naturaleza de otra manera. La Formación en Fotografía, Conservación y Biodiversidad invita a unir creatividad y cuidado ambiental. El programa arranca el 17 de octubre y se extenderá hasta el 28 de noviembre.

La propuesta incluye siete encuentros con actividades en el aula, y salidas de campo en la Reserva de Horco Molle y Jardín Botánico. Como cierre, habrá una muestra fotográfica abierta al público donde las y los participantes podrán exhibir parte de sus trabajos.

Uno de los puntos fuertes es que no se requiere experiencia previa ni equipo propio. De este modo, la formación se abre tanto a curiosos como a futuros fotógrafos o comunicadores ambientales interesados en aprender a capturar la biodiversidad local.

Los docentes y contenidos

El equipo docente está encabezado por Marina Sosnitsky, fotógrafa, realizadora audiovisual y activista ambiental; Mauricio J. Kaliman Levy, biólogo especializado en ecología y teledetección, y Agustín Cebe, arqueólogo y fotógrafo de aves. Cada uno aportará una mirada distinta para explorar la relación entre imagen, ciencia y conservación.

Entre los contenidos se destacan la introducción a las Yungas y sus especies autóctonas; técnicas básicas y avanzadas de fotografía de naturaleza; herramientas digitales para identificar flora y fauna, y educación ambiental como estrategia de impacto social. El objetivo es claro: usar la fotografía como herramienta de registro, comunicación y acción frente a la crisis ecológica.

Post Instagram

Costos e inscripción

La inscripción está abierta hasta el 5 de octubre, con un cupo limitado de 40 personas. El enlace está disponible en la descripción del perfil @jovenesporelclima.tuc. El costo total es de $ 80.000, con facilidades de pago y un sistema de reserva accesible. La organización informó que está dispuesta a acordar modalidades flexibles de pago para que el dinero no sea un obstáculo.

El programa cuenta con el aval de organizaciones comprometidas con la conservación y la juventud en Tucumán: Yerba Buena, El Jardín de Tucumán, ProYungas, Jóvenes por el Clima, AM Asociación Argentina de Montaña, Sociebio y Tucumán Analógico. Más que un curso, esta formación busca generar una comunidad de jóvenes comprometidos con el cuidado del ambiente. Una experiencia para mirar más allá del lente, reconocer el valor de las Yungas, y convertir la fotografía en un motor de transformación y de conciencia colectiva.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánYerba BuenaArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
3

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Lago San Miguel: nostalgia y nuevas experiencias en botes a pedal

Lago San Miguel: nostalgia y nuevas experiencias en botes a pedal

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Comentarios