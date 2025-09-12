Se juega el futuro: los equipos que podrían descender este fin de semana en la Primera Nacional

La fecha 31 de la Primera Nacional podría dejar definiciones dramáticas. Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos están al borde del descenso y solo un milagro podría salvarlos. Con 17 y 19 puntos respectivamente, ambos necesitan victorias urgentes para seguir con vida.
El panorama es crítico. Si los dos pierden este fin de semana, no tendrán chances matemáticas y perderán la categoría. Esto daría un respiro a Colón y Almirante Brown, los rivales más cercanos en la lucha por la permanencia. Para Talleres (RdE) no hay margen: debe ganarle sí o sí a Colón, su rival directo.
Defensores Unidos, en tanto, está nueve puntos por debajo y necesita vencer a Estudiantes de Buenos Aires. Aun así, deberá esperar lo que ocurra con Colón y también con Almirante Brown para mantener algo de esperanza. La campaña es muy floja: apenas tres triunfos en el torneo.
Un cierre caliente
En el Grupo A la situación es diferente: Alvarado y Guemes hoy ocupan las plazas de descenso, aunque la pelea está mucho más pareja, con equipos históricos como Ferro y Arsenal también comprometidos. El desenlace promete ser apasionante, con varias definiciones en simultáneo.
Los números son claros: Talleres (RdE) tiene apenas 13 goles en 30 fechas, mientras que Defensores Unidos suma 17 derrotas. La fecha 31 puede marcar un antes y un después en la historia reciente de ambos clubes.