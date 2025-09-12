Se juega el futuro: los equipos que podrían descender este fin de semana en la Primera Nacional

El panorama es crítico. Si los dos pierden este fin de semana, no tendrán chances matemáticas y perderán la categoría. Esto daría un respiro a Colón y Almirante Brown, los rivales más cercanos en la lucha por la permanencia. Para Talleres (RdE) no hay margen: debe ganarle sí o sí a Colón, su rival directo.