Ideal para el domingo: "Hijack 1971", un thriller histórico basado en hechos reales

La trama se desarrolla en dos planos: por un lado, la desesperación de los rehenes atrapados en la aeronave, y por otro, las decisiones políticas que se tomaban en paralelo bajo fuerte presión internacional. El guion propone un contraste entre la angustia vivida a bordo y el pulso de las negociaciones, con un ritmo ágil y una puesta en escena realista que busca transmitir el dramatismo de aquellos hechos.