Ideal para el domingo: "Hijack 1971", un thriller histórico basado en hechos reales

La película es una de las grandes apuestas de HBO Max. Desde su llegada al catálogo se transformó en una de las más vistas.

Hace 2 Hs

La plataforma HBO Max incorporó a su catálogo una de las producciones más esperadas del año: Hijack 1971, una película que combina acción, drama y memoria histórica en torno a uno de los episodios más tensos de la aviación mundial.

El film revive el secuestro del vuelo Indian Airlines 427, ocurrido en septiembre de 1971, cuando un grupo armado tomó el control del avión en pleno trayecto. Durante horas, pasajeros y tripulación quedaron en una situación límite que generó conmoción internacional y puso a prueba la capacidad de negociación de las autoridades de la época.

La trama se desarrolla en dos planos: por un lado, la desesperación de los rehenes atrapados en la aeronave, y por otro, las decisiones políticas que se tomaban en paralelo bajo fuerte presión internacional. El guion propone un contraste entre la angustia vivida a bordo y el pulso de las negociaciones, con un ritmo ágil y una puesta en escena realista que busca transmitir el dramatismo de aquellos hechos.

Además de reconstruir con precisión el clima de la época, Hijack 1971 plantea un análisis sobre el impacto social y político que dejó aquel suceso, considerado un punto de inflexión en la seguridad aérea. El elenco, con interpretaciones sólidas, aporta credibilidad y tensión narrativa a una historia que mantiene al espectador expectante de principio a fin.

