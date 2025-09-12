Secciones
DeportesFútbol

“Es de la calle Corrientes”: la frase de Merlos que dinamitó las disculpas de Andrés Fassi

El presidente de Talleres intentó bajar la tensión, pero el árbitro lo cruzó con una frase filosa.

“Es de la calle Corrientes”: la frase de Merlos que dinamitó las disculpas de Andrés Fassi
Hace 3 Hs

La relación entre Andrés Fassi y los árbitros sigue cargada de tensión. El presidente de Talleres intentó bajar el tono con un pedido de disculpas público, pero lejos de cerrar heridas, generó una respuesta que volvió a encender la polémica. El dirigente reconoció que el episodio con Andrés Merlos en Mendoza fue un error, aunque el juez no pareció convencido.

En conferencia de prensa, Fassi señaló que lo ocurrido había sido un momento difícil, cargado de violencia y alejado de lo que quiere para el fútbol. “Pasados unos días de esos hechos hice una conferencia para expresar mi sentir. Hoy mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas”, reconoció.

Tras el duelo entre Belgrano y San Martín de San Juan, Merlos fue consultado por las disculpas y reaccionó con ironía. “No he visto nada. Uno está tan concentrado en la planificación del partido... ahora me pondré a ver”, dijo. Y luego lanzó un dardo que encendió la controversia: “Yo tengo dos caminos con el perdón. El de Dios, que es sincero, y el de la calle Corrientes...”.

Un historial cargado de conflictos

El enfrentamiento entre ambos viene desde 2024, cuando en un partido contra Boca en Mendoza hubo denuncias cruzadas: Fassi acusó golpes, Merlos aseguró amenazas con armas y la AFA sancionó al dirigente con dos años de suspensión. El árbitro también presentó denuncias penales, lo que dejó la relación totalmente rota.

Las disculpas, en este escenario, suenan más a formalidad que a reconciliación. Y la irónica respuesta de Merlos deja claro que no dará vuelta la página con facilidad. El clima sigue siendo espeso y la grieta parece imposible de cerrar.

Temas Club Atlético San Martín de San JuanAsociación del Fútbol ArgentinoAndrés MerlosTalleres
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
3

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
4

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Comentarios