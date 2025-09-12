“Es de la calle Corrientes”: la frase de Merlos que dinamitó las disculpas de Andrés Fassi

La relación entre Andrés Fassi y los árbitros sigue cargada de tensión. El presidente de Talleres intentó bajar el tono con un pedido de disculpas público, pero lejos de cerrar heridas, generó una respuesta que volvió a encender la polémica. El dirigente reconoció que el episodio con Andrés Merlos en Mendoza fue un error, aunque el juez no pareció convencido.
En conferencia de prensa, Fassi señaló que lo ocurrido había sido un momento difícil, cargado de violencia y alejado de lo que quiere para el fútbol. “Pasados unos días de esos hechos hice una conferencia para expresar mi sentir. Hoy mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas”, reconoció.
Tras el duelo entre Belgrano y San Martín de San Juan, Merlos fue consultado por las disculpas y reaccionó con ironía. “No he visto nada. Uno está tan concentrado en la planificación del partido... ahora me pondré a ver”, dijo. Y luego lanzó un dardo que encendió la controversia: “Yo tengo dos caminos con el perdón. El de Dios, que es sincero, y el de la calle Corrientes...”.
Un historial cargado de conflictos
El enfrentamiento entre ambos viene desde 2024, cuando en un partido contra Boca en Mendoza hubo denuncias cruzadas: Fassi acusó golpes, Merlos aseguró amenazas con armas y la AFA sancionó al dirigente con dos años de suspensión. El árbitro también presentó denuncias penales, lo que dejó la relación totalmente rota.
Las disculpas, en este escenario, suenan más a formalidad que a reconciliación. Y la irónica respuesta de Merlos deja claro que no dará vuelta la página con facilidad. El clima sigue siendo espeso y la grieta parece imposible de cerrar.