“Es de la calle Corrientes”: la frase de Merlos que dinamitó las disculpas de Andrés Fassi

En conferencia de prensa, Fassi señaló que lo ocurrido había sido un momento difícil, cargado de violencia y alejado de lo que quiere para el fútbol. “Pasados unos días de esos hechos hice una conferencia para expresar mi sentir. Hoy mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas”, reconoció.