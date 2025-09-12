La tajante respuesta de Xabi Alonso que aleja a Mastantuono del Mundial Sub-20

Franco Mastantuono vive un presente soñado: con apenas 18 años, no solo empieza a consolidarse en el Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso, sino que también se perfila como una de las grandes apuestas de Lionel Scaloni para el próximo Mundial mayor. Sin embargo, su edad lo ubica en un escenario particular, ya que podría integrar el plantel argentino Sub 20 que disputará la Copa del Mundo en Chile. Por ahora, todo indica que eso no sucederá.
La postura del Madrid es inflexible. Durante la conferencia de prensa previa al duelo con Real Sociedad, un periodista consultó al entrenador si existía la chance de cederlo. La respuesta fue categórica: “Por nosotros, si depende de nosotros, se queda con nosotros”. Así, las puertas parecen cerrarse de forma definitiva para Diego Placente y su equipo juvenil.
La situación no sorprende: los clubes no están obligados a prestar jugadores para este certamen y en este caso, perder a una de las joyas por hasta siete partidos resulta impensado para la Casa Blanca. Aun así, Scaloni había manifestado su deseo de contar con las principales figuras. “Yo, que tuve la posibilidad de jugar un Mundial Sub 20, sé lo inolvidable que es. Ojalá formen parte, pero los clubes no tienen obligación”, lamentó el DT.
Un meteórico ascenso
En menos de dos años, Mastantuono pasó de debutar en River Plate a convertirse en pieza importante en el Real Madrid. Además, ya vistió la camiseta de la Selección mayor y hasta se animó a usar la número 10 en la ausencia de Lionel Messi. Un recorrido vertiginoso que lo transformó en una de las promesas más comentadas del fútbol mundial.
Argentina debutará en el torneo juvenil el 28 de septiembre contra Cuba en Valparaíso, pero la presencia de Mastantuono parece cada vez más una utopía. El futuro inmediato lo tendrá en España, intentando seguir conquistando a los hinchas del Madrid y afianzando su lugar en la elite europea.