La tajante respuesta de Xabi Alonso que aleja a Mastantuono del Mundial Sub-20

La situación no sorprende: los clubes no están obligados a prestar jugadores para este certamen y en este caso, perder a una de las joyas por hasta siete partidos resulta impensado para la Casa Blanca. Aun así, Scaloni había manifestado su deseo de contar con las principales figuras. “Yo, que tuve la posibilidad de jugar un Mundial Sub 20, sé lo inolvidable que es. Ojalá formen parte, pero los clubes no tienen obligación”, lamentó el DT.