Secciones
DeportesFútbol

La tajante respuesta de Xabi Alonso que aleja a Mastantuono del Mundial Sub-20

El DT de Real Madrid fue contundente sobre el pedido de la AFA. Scaloni admite que será casi imposible contar con el juvenil.

La tajante respuesta de Xabi Alonso que aleja a Mastantuono del Mundial Sub-20
Hace 3 Hs

Franco Mastantuono vive un presente soñado: con apenas 18 años, no solo empieza a consolidarse en el Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso, sino que también se perfila como una de las grandes apuestas de Lionel Scaloni para el próximo Mundial mayor. Sin embargo, su edad lo ubica en un escenario particular, ya que podría integrar el plantel argentino Sub 20 que disputará la Copa del Mundo en Chile. Por ahora, todo indica que eso no sucederá.

La postura del Madrid es inflexible. Durante la conferencia de prensa previa al duelo con Real Sociedad, un periodista consultó al entrenador si existía la chance de cederlo. La respuesta fue categórica: “Por nosotros, si depende de nosotros, se queda con nosotros”. Así, las puertas parecen cerrarse de forma definitiva para Diego Placente y su equipo juvenil.

La situación no sorprende: los clubes no están obligados a prestar jugadores para este certamen y en este caso, perder a una de las joyas por hasta siete partidos resulta impensado para la Casa Blanca. Aun así, Scaloni había manifestado su deseo de contar con las principales figuras. “Yo, que tuve la posibilidad de jugar un Mundial Sub 20, sé lo inolvidable que es. Ojalá formen parte, pero los clubes no tienen obligación”, lamentó el DT.

Un meteórico ascenso

En menos de dos años, Mastantuono pasó de debutar en River Plate a convertirse en pieza importante en el Real Madrid. Además, ya vistió la camiseta de la Selección mayor y hasta se animó a usar la número 10 en la ausencia de Lionel Messi. Un recorrido vertiginoso que lo transformó en una de las promesas más comentadas del fútbol mundial.

Argentina debutará en el torneo juvenil el 28 de septiembre contra Cuba en Valparaíso, pero la presencia de Mastantuono parece cada vez más una utopía. El futuro inmediato lo tendrá en España, intentando seguir conquistando a los hinchas del Madrid y afianzando su lugar en la elite europea.

Temas EspañaLionel MessiClub Atlético River PlateSelección Argentina de fútbolCubaReal MadridChileDiego Placente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: los 18 clasificados confirmados y cómo sigue la pelea por los 30 lugares restantes

Mundial 2026: los 18 clasificados confirmados y cómo sigue la pelea por los 30 lugares restantes

Moreno Martins, máximo goleador de Bolivia, quiere volver del retiro para el repechaje rumbo al Mundial

Moreno Martins, máximo goleador de Bolivia, quiere volver del retiro para el repechaje rumbo al Mundial

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Messi encendió las alarmas tras el 3-0 a Venezuela con una frase inesperada sobre su futuro

Messi encendió las alarmas tras el 3-0 a Venezuela con una frase inesperada sobre su futuro

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
3

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
4

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Comentarios