Taylor Townsend: de las críticas por su físico al regreso a la élite tras ser madre

El quiebre llegó con la maternidad. Su embarazo coincidió con la pandemia y le permitió, por primera vez, desconectarse del tenis. Volvió después de una cesárea y con la exigencia de recuperar su forma física: tuvo que perder 43 kilos en menos de un año. La maternidad también la enfrentó al desafío de compatibilizar lactancia, viajes y entrenamientos. En ese proceso, la compañía de su hermana y el amor por su hijo fueron claves. “Fue la primera vez que me desconecté completamente del deporte”, reconoció, y ese paréntesis la ayudó a volver con otra perspectiva.