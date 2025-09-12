Secciones
DeportesFútbol

"Papu" Gómez habló sin filtro sobre el doping y dejó una dura reflexión sobre su relación con el fútbol

El campeón del mundo contó cómo atravesó los dos años de suspensión tras el doping positivo, el aislamiento, la bronca y la decisión de volver a jugar en Italia.

EL REGRESO DE PAPU. Tras cumplir la sanción por doping positivo, volverá a jugar en el Calcio Padova. EL REGRESO DE "PAPU". Tras cumplir la sanción por doping positivo, volverá a jugar en el Calcio Padova.
Hace 3 Hs

Alejandro “Papu” Gómez se prepara para dejar atrás uno de los capítulos más difíciles de su carrera. El campeón del mundo con la Selección Argentina cumplirá en octubre la sanción de dos años que recibió por doping positivo y tiene decidido volver al fútbol profesional con la camiseta del Calcio Padova, en la Serie B de Italia. Antes de su regreso, rompió el silencio y contó cómo vivió este tiempo de inactividad.

“Los primeros meses fueron muy duros. No entendía por qué me pasaba justo en mi mejor momento, después de ganar un Mundial. Me llené de bronca con todo: con el fútbol, con el sistema. Me aislé, trabajé con psicólogos y hasta me costaba prender la televisión para ver un partido. Para mí, el fútbol había muerto”, confesó en una entrevista con el periodista Julián Polo en el canal de YouTube De Visitante.

Gómez dio positivo por terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, tras ingerir un jarabe para la tos de su hijo. Asegura que asumió la responsabilidad, pero no esconde su malestar por la magnitud del castigo. “El b… fui yo, que tomé algo que no debía. Pero tampoco para haberme comido dos años. Tomás cocaína o te fumás un porro y te dan cuatro o seis meses. Yo por un jarabe estuve afuera dos años. ¿A quién le entra en la cabeza?”, manifestó.

El mediapunta de 37 años también dejó un mensaje en clave para excompañeros y conocidos. “Me sorprendió la gente que desapareció, no los culpo. Pero también me sorprendieron otros que jamás habían estado y de repente aparecieron. Conocí más personas en estos dos años como exjugador que en los seis que estuve en Atalanta”, afirmó el ex San Lorenzo.

Durante la charla, recordó su vínculo con Lionel Scaloni, con quien coincidió como jugador en Atalanta antes de ser dirigido por él en la Selección. “Scaloni me ayudó desde el primer día en Italia: a buscar casa, a comprar un auto. Ya en ese entonces se entrenaba como loco y soñaba con ser técnico. Después, en la Selección, se ganó al grupo porque es muy cercano al jugador y no te vende humo. Fue inteligente para rodear bien a (Lionel) Messi y generar un ambiente de armonía”, contó.

“Papu” volverá a jugar el 18 de octubre con Padova, club que lo contrató por dos años con opción de extender el vínculo. “Me visualizo entrando a la cancha y siento que va a ser como debutar en Primera otra vez. No pretendo vivir de recuerdos. Lo más importante es el presente. No quiero que me retiren personas con saco y corbata que nunca hicieron deporte: quiero retirarme yo, en una cancha, y ser un ejemplo para mis hijos”, remarcó.

Temas Buenos AiresItaliaSevillaSelección Argentina de fútbolMundial Qatar 2022Papu Gómez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Sin Messi, la Selección Argentina cayó ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

Sin Messi, la Selección Argentina cayó ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

El récord que a Lionel Messi siempre se le escapó y puede conseguir esta noche desde su casa

El récord que a Lionel Messi siempre se le escapó y puede conseguir esta noche desde su casa

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
3

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
4

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Comentarios