"Papu" Gómez habló sin filtro sobre el doping y dejó una dura reflexión sobre su relación con el fútbol

Durante la charla, recordó su vínculo con Lionel Scaloni, con quien coincidió como jugador en Atalanta antes de ser dirigido por él en la Selección. “Scaloni me ayudó desde el primer día en Italia: a buscar casa, a comprar un auto. Ya en ese entonces se entrenaba como loco y soñaba con ser técnico. Después, en la Selección, se ganó al grupo porque es muy cercano al jugador y no te vende humo. Fue inteligente para rodear bien a (Lionel) Messi y generar un ambiente de armonía”, contó.