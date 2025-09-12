"Papu" Gómez habló sin filtro sobre el doping y dejó una dura reflexión sobre su relación con el fútbol

Alejandro “Papu” Gómez se prepara para dejar atrás uno de los capítulos más difíciles de su carrera. El campeón del mundo con la Selección Argentina cumplirá en octubre la sanción de dos años que recibió por doping positivo y tiene decidido volver al fútbol profesional con la camiseta del Calcio Padova, en la Serie B de Italia. Antes de su regreso, rompió el silencio y contó cómo vivió este tiempo de inactividad.
“Los primeros meses fueron muy duros. No entendía por qué me pasaba justo en mi mejor momento, después de ganar un Mundial. Me llené de bronca con todo: con el fútbol, con el sistema. Me aislé, trabajé con psicólogos y hasta me costaba prender la televisión para ver un partido. Para mí, el fútbol había muerto”, confesó en una entrevista con el periodista Julián Polo en el canal de YouTube De Visitante.
Gómez dio positivo por terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, tras ingerir un jarabe para la tos de su hijo. Asegura que asumió la responsabilidad, pero no esconde su malestar por la magnitud del castigo. “El b… fui yo, que tomé algo que no debía. Pero tampoco para haberme comido dos años. Tomás cocaína o te fumás un porro y te dan cuatro o seis meses. Yo por un jarabe estuve afuera dos años. ¿A quién le entra en la cabeza?”, manifestó.
El mediapunta de 37 años también dejó un mensaje en clave para excompañeros y conocidos. “Me sorprendió la gente que desapareció, no los culpo. Pero también me sorprendieron otros que jamás habían estado y de repente aparecieron. Conocí más personas en estos dos años como exjugador que en los seis que estuve en Atalanta”, afirmó el ex San Lorenzo.
Durante la charla, recordó su vínculo con Lionel Scaloni, con quien coincidió como jugador en Atalanta antes de ser dirigido por él en la Selección. “Scaloni me ayudó desde el primer día en Italia: a buscar casa, a comprar un auto. Ya en ese entonces se entrenaba como loco y soñaba con ser técnico. Después, en la Selección, se ganó al grupo porque es muy cercano al jugador y no te vende humo. Fue inteligente para rodear bien a (Lionel) Messi y generar un ambiente de armonía”, contó.
“Papu” volverá a jugar el 18 de octubre con Padova, club que lo contrató por dos años con opción de extender el vínculo. “Me visualizo entrando a la cancha y siento que va a ser como debutar en Primera otra vez. No pretendo vivir de recuerdos. Lo más importante es el presente. No quiero que me retiren personas con saco y corbata que nunca hicieron deporte: quiero retirarme yo, en una cancha, y ser un ejemplo para mis hijos”, remarcó.