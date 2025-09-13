Argentina se consolida como líder en adopción cripto en Latinoamérica y superó a Brasil en potencial

Argentina emerge como un actor clave en el panorama de las criptomonedas en Latinoamérica, impulsada por un alto volumen de transacciones y un entorno regulatorio en desarrollo. Un reciente análisis de Sherlock Communications revela que, entre julio de 2023 y junio de 2024, los argentinos manejaron un impresionante volumen de U$S91 mil millones en transacciones "on-chain", lo que posicionó al país como el más activo en la recepción de criptomonedas en la región.
Si bien el informe "Geografía de las Criptomonedas 2024" de Chainalysis aún sitúa a Brasil como el mayor mercado cripto latinoamericano, el dinamismo del mercado argentino lo consolida como el más prometedor, gracias a una creciente adopción y avances en la regulación del sector.
Esta tendencia se enmarca en un escenario regional donde la tecnología blockchain se utiliza como herramienta estratégica para la inclusión financiera y la estabilidad económica, según el sexto Informe Blockchain LATAM 2025, Ecosistema y Actualizaciones Regulatorias en Latinoamérica. El informe destacó el papel crucial de las stablecoins y el predominio de Ethereum en las transacciones blockchain.
"La región está construyendo soluciones reales a los desafíos sociales, ambientales y económicos", explicó Luiz Eduardo Abreu Hadad, consultor e investigador de Blockchain de Sherlock Communications. "Aunque aún se necesitan reglas más claras, están en camino y abrirán la puerta a aplicaciones como remesas y comercio basados en stablecoins, auditorías electorales on-chain y la tokenización de bienes raíces y bonos gubernamentales", remarcó.
Si bien Argentina, Brasil y México lideran la adopción y el desarrollo de blockchain y Web3 en la región, Colombia y Perú se destacaron como "estrellas emergentes". Una encuesta a programadores latinoamericanos reveló que la elección de plataformas blockchain se basa cada vez más en la calidad del entorno de desarrollo y la experiencia del equipo. Sin embargo, la falta de soporte, las estafas y la incertidumbre regulatoria siguen siendo desafíos para la adopción masiva.