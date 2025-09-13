Argentina se consolida como líder en adopción cripto en Latinoamérica y superó a Brasil en potencial

Argentina emerge como un actor clave en el panorama de las criptomonedas en Latinoamérica, impulsada por un alto volumen de transacciones y un entorno regulatorio en desarrollo. Un reciente análisis de Sherlock Communications revela que, entre julio de 2023 y junio de 2024, los argentinos manejaron un impresionante volumen de U$S91 mil millones en transacciones "on-chain", lo que posicionó al país como el más activo en la recepción de criptomonedas en la región.