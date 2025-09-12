Jornada de inclusión laboral en Tucumán: invitan a sumar a personas con discapacidad en las empresas

Con el objetivo de promover la inserción laboral de personas con discapacidad y fomentar una cultura organizacional más diversa, en Tucumán se realizará la cuarta edición de la jornada “Incluir: Empresas más humanas”. Será el próximo 25 de septiembre en el Hotel Hilton, y la actividad, de carácter gratuito, se desarrollará entre las 16 y las 20; está abierta a todo público.
“El objetivo principal de esta jornada es promover, sensibilizar y concientizar sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Este año también sumamos otros ejes como empleo +45, empleo joven y liderazgo inclusivo”, explicó a LA GACETA Laura Babicz, una de las organizadoras.
La referente destacó que uno de los mayores desafíos en el ámbito laboral local es que las empresas “se animen y se interioricen en la temática”. En ese sentido, recordó que existe un programa vigente que facilita la contratación de personas con discapacidad mediante pasantías de seis meses, prorrogables por otros seis, con beneficios fiscales y acompañamiento estatal.
“Sería importante que municipios y provincias acompañen con políticas que den más seguridad a las empresas a la hora de contratar. Muchas veces persiste el miedo de enfrentar problemas legales o administrativos, y eso frena la decisión de sumar a personas con discapacidad”, agregó.
La iniciativa nació en 2019 en un ámbito académico, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, con la intención de visibilizar experiencias de pequeñas empresas que ya trabajaban en inclusión sin respaldo normativo. “Queríamos mostrar el lado positivo de la inclusión para que más organizaciones se inspiren y se sumen”, recordó la organizadora.
La jornada está pensada como un espacio de encuentro entre instituciones, empresas, fundaciones y asociaciones que comparten el mismo objetivo: avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Los interesados pueden inscribirse a través del perfil de Instagram @incluir.tucuman, ya que los cupos son limitados.
“Este evento es sin fines de lucro, y queremos agradecer a las empresas sponsor que hacen posible esta cuarta edición. Invitamos a todos a sumarse y a seguir construyendo juntos un mundo laboral más humano”, cerró Babicz.