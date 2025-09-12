Jornada de inclusión laboral en Tucumán: invitan a sumar a personas con discapacidad en las empresas

Con el objetivo de promover la inserción laboral de personas con discapacidad y fomentar una cultura organizacional más diversa, en Tucumán se realizará la cuarta edición de la jornada “Incluir: Empresas más humanas”. Será el próximo 25 de septiembre en el Hotel Hilton, y la actividad, de carácter gratuito, se desarrollará entre las 16 y las 20; está abierta a todo público.