Estos tres cañonazos de José Coronado están en Netflix y no te los puedes perder

José Coronado es, sin duda, uno de los actores más destacados del panorama audiovisual español. Con una carrera que abarca cine, televisión y teatro, ha sabido reinventarse en cada papel, consolidándose como uno de los rostros más sólidos y reconocidos de la industria. Y en Netflix, plataforma donde se concentran varias de sus mejores interpretaciones, Coronado se ha convertido en un auténtico imán para los suscriptores.