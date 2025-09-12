Estos tres cañonazos de José Coronado están en Netflix y no te los puedes perder

José Coronado es, sin duda, uno de los actores más destacados del panorama audiovisual español. Con una carrera que abarca cine, televisión y teatro, ha sabido reinventarse en cada papel, consolidándose como uno de los rostros más sólidos y reconocidos de la industria. Y en Netflix, plataforma donde se concentran varias de sus mejores interpretaciones, Coronado se ha convertido en un auténtico imán para los suscriptores.
Si buscas qué ver en Netflix y no logras decidirte, estas producciones protagonizadas por José Coronado son un plan perfecto. Aquí repasamos tres cañonazos imperdibles que muestran su talento en distintas facetas.
Tu hijo (2018)
En este thriller desgarrador, Coronado interpreta al doctor Jaime Jiménez, un padre devastado tras la brutal agresión que deja a su hijo en estado vegetativo. Al ver que la justicia no actúa, decide tomar el asunto en sus propias manos. Una historia intensa que explora los límites del dolor y la venganza.
Dónde verla: disponible en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos (como Your Son) y España.
Legado (2022)
Aquí, Coronado se pone en la piel de Federico Seligman, un magnate de los medios que, tras una enfermedad, deja su imperio en manos de sus hijos. Pero al recuperarse descubre que la empresa ha tomado un rumbo inesperado, obligándolo a enfrentarse a dilemas familiares y empresariales.
Dónde verla: disponible en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos (como Rotten Legacy) y España.
La chica de nieve (2023)
Basada en la exitosa novela de Javier Castillo, esta serie policíaca narra la desaparición de Amaya Martín, una niña de 10 años en Málaga durante la cabalgata de Reyes. Coronado encarna al periodista Eduardo, quien junto a Miren Rojo (Milena Smit) y la inspectora Belén Millán (Aixa Villagrán) intentará resolver el misterio.
Dónde verla: disponible en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Un actor imprescindible en Netflix
Ganador de premios como protagonista y actor de reparto, José Coronado sigue demostrando que su versatilidad y presencia en pantalla lo convierten en uno de los grandes referentes del cine y la televisión española.
Ya sea en el rol de un padre atormentado, un empresario poderoso o un periodista incansable, Coronado brilla en cada proyecto y hace que estas producciones se conviertan en apuestas seguras dentro del catálogo de Netflix.