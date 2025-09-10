Así es el primoroso salón de la mansión de José Coronado en Madrid

José Coronado sigue viviendo en Chamberí, el barrio madrileño que lo vio crecer. En su casa, el salón se convierte en el corazón del hogar, con detalles cálidos, una chimenea decorativa y murales pintados por el propio actor.
La casa de José Coronado en Chamberí
José Coronado, nacido en Madrid en 1957, nunca se ha desvinculado de su ciudad natal. El actor, premiado con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, continúa residiendo en el distrito de Chamberí, concretamente en un amplio piso de la calle José Abascal. Allí ha encontrado su refugio, lejos de los focos, y disfruta de la tranquilidad que le ofrece su hogar.
El salón de José Coronado: un espacio amplio y acogedor
El salón de la casa de José Coronado refleja una mezcla de tradición, calidez y personalidad. El actor ha apostado por suelos de madera en tono roble, paredes en color crema y carpintería blanca, lo que aporta luminosidad al espacio.
En cuanto al mobiliario, Coronado ha optado por la comodidad:
Un sofá blanco exento y otro granate más amplio.
Una mesa baja de madera oscura en el centro.
Una gran televisión para disfrutar de cine y series.
Aparadores decorados con fotografías familiares.
El ambiente hogareño se refuerza con una chimenea decorativa en blanco, presidida por un gran cuadro, y con lámparas de diferentes estilos que aportan una iluminación cálida.
Homenaje a Madrid en la decoración
Entre los detalles más personales del salón destaca un cuadro del edificio Carrión, uno de los iconos arquitectónicos de la Gran Vía madrileña. Con este gesto, José Coronado rinde homenaje a su ciudad, que siempre ha sido parte fundamental de su vida y carrera.
La faceta artística de José Coronado: murales pintados por él mismo
Durante la pandemia, Coronado descubrió una nueva afición: la pintura mural. En una de las paredes de su salón, justo sobre el sofá granate, se puede ver un mural colorido pintado por el propio actor.
“Empecé en el confinamiento. Como no había tiendas abiertas para comprar lienzos, me puse a pintar en la pared. Cualquier cosa me valía”, contó Coronado en una entrevista con El País.
Desde entonces, sigue retocando esos murales, a los que considera “cuadros vivos que nunca se acaban del todo”. Esta inesperada faceta artística añade un toque único y muy personal a la decoración de su casa.
Una terraza acristalada para la lectura
El salón de José Coronado se conecta con una terraza acristalada mediante puertas correderas de aluminio y cristal. Allí, con una butaca blanca y varias plantas, el actor ha creado un rincón perfecto para relajarse o leer.