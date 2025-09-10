Así es el primoroso salón de la mansión de José Coronado en Madrid

La casa de José Coronado en Chamberí

José Coronado, nacido en Madrid en 1957, nunca se ha desvinculado de su ciudad natal. El actor, premiado con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, continúa residiendo en el distrito de Chamberí, concretamente en un amplio piso de la calle José Abascal. Allí ha encontrado su refugio, lejos de los focos, y disfruta de la tranquilidad que le ofrece su hogar.