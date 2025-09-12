Rúben Neves explota contra una revista que lo vincula con la viuda de Diogo Jota: “Quien puso esa foto no merece ser feliz”

El jugador quiso dejar claro que mantiene desde hace más de once años una sólida relación con su esposa, con quien ha formado una familia de la que se siente orgulloso: “La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la persona que la publicó. Respeto que todos tengan su trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, pero no respeto a quienes no respetan a los demás”.