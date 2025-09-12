La nueva ciudad favorita de los argentinos para hacer tour de compras en Chile

Desde hace algunos años, los tours de compras a los países limítrofes se volvieron una tendencia para los argentinos que buscan ahorrar. Chile se convirtió en uno de los destinos más elegidos por los precios en electrodomésticos e indumentaria. Pero, al momento de elegir a qué ciudad dirigirse, los argentinos suelen tener en cuenta aspectos extra para aprovechar el viaje.
Aunque para muchos la distancia es el condicionante clave para decidir hasta dónde llegar, otros se aventuran a hacer unos kilómetros más para llegar a las ciudades más bonitas. En este sentido, se descubrió que hay una ciudad particular que los argentinos visitan con una doble finalidad: por una parte, hacer compras más baratas y, por otra, disfrutar de las maravillas turísticas que ofrecen.
Concepción: la ciudad más elegida en Chile para tours de compras
A poco más de 200 kilómetros del límite con Argentina, se encuentra Concepción, la ciudad que encabeza la lista de las más elegidas. Está rodeada por maravillas que permiten ver en un solo día una amplia variedad de paisajes: desde playas hasta viñedos y las siempre presentes vistas a las montañas.
Al noroeste, el Valle de Itata cautiva con sus paisajes de praderas, las laderas revestidas de verdes y los pueblos rurales. Entre ellos destaca Ninhue, un destino a 88 kilómetros de Concepción, en la provincia de Itata. Cerca también se ubica Cobquecura con playas que convoca a surfers de todo el país.
Los puntos de compra más visitados por los argentinos son el Mall del Centro de Concepción que también ofrece actividades para los turistas como cine. También es un destino repetido el Mallplaza Mirador Biobío de avenida Los Carrera. Destacan también Red Megacentro, United Babies Outlet –con ofertas para los más pequeños– y Los Carros.
Opciones culturales en Concepción de Chile
Concepción es una ciudad universitaria por lo que tiene una fuerte presencia de la juventud. La Casa del Arte es uno de los puntos destacados que suele visitarse por la pintura del mexicano Jorge González “La Presencia de América”. También hay amplios espacios verdes que recorrer como Cerro Caracol y el Parque Ecuador.
A Concepción se puede llegar desde el paso internacional Pino Hachado a la altura de la provincia de Neuquén. La ruta 181 en combinación con la Carretera Panamericana Sur y luego por la Ruta 146 lleva hasta la ciudad costera.