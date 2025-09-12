Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Copa Davis
8: Eslovenia-Uruguay (DSports)
9: Países Bajos-Argentina
Jasper De Jong/ Botic Van de Zandschulp vs Tomás Etcheverri/ Francisco Cerúndulo (TyC Sports / DSports)
10: Hungría-Austria (DSports)
11: Croacia-Francia (DSports)
12: Eslovaquia-Colombia (DSports)
19: Estados Unidos-República Checa (DSports + )
23.55: Australia-Bélgica (DSports)
Bundesliga de Alemania
15.20: Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt (ESPN 3)
Ligue 1 de Francia
15.30: Olympique Marseille-Lorient (ESPN 4)
Liga de España
15.50: Sevilla-Elche (ESPN 2)
Liga Profesional Argentina
14.30: Deportivo Riestra-Central Córdoba (SdE) (TNT Sports)
19: Racing Club-San Lorenzo (ESPN Premium)
19: Huracán-Vélez (TNT Sports)
21.15: Lanús-Independiente Rivadavia (TNT Sports)
21.15: Newell's-Atlético Tucumán (ESPN Premium)