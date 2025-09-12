Secciones
Tenis

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Comienza una nueva fecha de la Bundesliga, la Ligue 1 y LaLiga.

LEVANTAR. Atlético Tucumán viene de caer ante Gimnasia en La Plata y cayó al último puesto de clasificación. LEVANTAR. Atlético Tucumán viene de caer ante Gimnasia en La Plata y cayó al último puesto de clasificación. ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Copa Davis

8: Eslovenia-Uruguay (DSports)

9: Países Bajos-Argentina

Jasper De Jong/ Botic Van de Zandschulp vs Tomás Etcheverri/ Francisco Cerúndulo (TyC Sports / DSports)

10: Hungría-Austria (DSports)

11: Croacia-Francia (DSports)

12: Eslovaquia-Colombia (DSports)

19: Estados Unidos-República Checa (DSports + )

23.55: Australia-Bélgica (DSports)

Bundesliga de Alemania

15.20: Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt (ESPN 3)

Ligue 1 de Francia

15.30: Olympique Marseille-Lorient (ESPN 4)

Liga de España

15.50: Sevilla-Elche (ESPN 2)

Liga Profesional Argentina

14.30: Deportivo Riestra-Central Córdoba (SdE) (TNT Sports)

19: Racing Club-San Lorenzo (ESPN Premium)

19: Huracán-Vélez (TNT Sports)

21.15: Lanús-Independiente Rivadavia (TNT Sports)

21.15: Newell's-Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Temas Copa DavisClub Atlético Newell´s Old BoysLiga Profesional de FútbolFrancisco CerúndoloTomás EtcheverryTorneo Clausura 2025
