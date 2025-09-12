El tiempo en Tucumán: el calor volverá a tomar impulso este fin de semana

El pronóstico del SMN para el fin de semana anticia para el sábado mínimas de 16 °C y una máxima de 31 °C, en otra jornada marcada por la nubosidad intensa. El domingo, las condiciones serían simulares, aunque con una máxima de 27 °C. No se descarta el ingreso de un frente que podría provocar algunas lloviznas leves y aisladas durante la madrugada del domingo.