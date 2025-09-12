El tiempo en Tucumán: el calor volverá a tomar impulso este fin de semana

La temperatura seguirá subiendo en Tucumán y el pronóstico del tiempo anticipa máximas que superarían los 30 °C durante el fin de semana, en el que también podrían registrarse algunas lloviznas aisladas. Para hoy se esperan 29 °C y mucha nubosidad.
Con alrededor de 70% de humedad, el viernes comenzó con una mínima de 15 °C, similar a la registrada ayer. La nubosidad fue superior al 50%, mientras que los vientos soplaron del noroeste.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el incremento de la temperatura durante la mañana y, para la hora del almuerzo, se esperan 23 °C. La humedad será del 30% y la nubosidad de alrededor del 40%, con vientos moderados del este.
La máxima del viernes se registraría durante la siesta, con una sensación térmica que rondaría los 30 °C y los 31 °C. Mientras tanto, la humedad seguirá por encima del 30% y la nubosidad volverá a incrementarse hasta superar el 50%.
El calor aflojaría con la caída del sol y para la noche se anuncia una media de 19 °C, con una humedad en aumento, que llegaría al 60%. La nubosidad se mantendría en un 50%. Los vientos soplarían desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
El pronóstico del SMN para el fin de semana anticia para el sábado mínimas de 16 °C y una máxima de 31 °C, en otra jornada marcada por la nubosidad intensa. El domingo, las condiciones serían simulares, aunque con una máxima de 27 °C. No se descarta el ingreso de un frente que podría provocar algunas lloviznas leves y aisladas durante la madrugada del domingo.