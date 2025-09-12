Secciones
Cartas de lectores: belleza tucumana
Hace 3 Hs


En Ciudad Alberdi, progresista y pujante localidad del sur tucumano, para orgullo de sus habitantes, en sus floridos jardines nació Elena Mateo, quien fue elegida Miss Grand Argentina 2025 el pasado 26 de agosto en Buenos Aires y será la digna representante argentina en el Miss Grand Internacional de belleza 2025, que se celebrará el próximo 18 de octubre en Tailandia. Fundé y presidí por mucho tiempo la Federación Organizadora de Corsos Provinciales; recorrimos toda la provincia y se culminaba con la elección de reinas infantiles, juveniles, mayores y de la tercera edad. No sólo se consideraba la belleza física y la simpatía; además debían tener destreza para el baile. Las  delegaciones del interior nos sorprendían en cada evento, mostrándonos  verdaderas beldades autóctonas y de tal belleza natural que ganaban en casi todos los concursos; por eso no me sorprende el triunfo de nuestra Elena y sobre todo el orgullo de ser tucumana , expresado en LA GACETA,  cuando declaró pertenecer a la provincia más chica, pero con los corazones más grandes, llenos de amor y cultura, agradeciendo a cada tucumano por el apoyo brindado, aconsejando e invitando a otras jóvenes a cumplir sus sueños porque pesar del arduo trabajo, con sacrificio y dedicación todo se puede lograr. ¡Elena de Alberdi! Hoy Tucumán y Argentina están orgullosos de ti. Todos somos Elena; con la ayuda divina lo lograrás.

Francisco Amable Díaz  

Franciscoamablediaz@gmail.com


Efemérides del jueves 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

La crisis del transporte público

Cartas de lectores: maestros, artesanos del futuro

Cartas de lectores: Día del Maestro

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

