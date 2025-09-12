Secciones
Cartas de lectores: Como “Atrapado sin salida”
Hace 3 Hs

El nuevo contexto político, que nació por la derrota electoral de LLA, lo muestra al Presidente como el protagonista del film “Atrapado sin Salida”; pero a diferencia de Randle McMurphy que simula un trastorno antisocial de la personalidad, que se manifiesta, por la irritabilidad, agresividad, manipulación e incumplimiento de las normas legales, buscando escapar del encierro, Milei, portador congénito de los mismos síntomas, forma una mesa política para profundizar el daño, que lo puso al borde del abismo. El presidente, intentando proteger el relato del superávit fiscal, desconoce el mensaje de las urnas, arriesgando que el rechazo a los vetos, lo haga víctima de la telaraña jurídica, por incumplir lo que ya es ley por decisión del pueblo a través del Congreso de la Nación. Vetar la coparticipación de los ATN podría ser interpretado por los gobernadores como un riesgo político en sus provincias, con vistas a octubre, motivo por el cual rechazaron la mesa política. Frente a la posibilidad que el Congreso saque un misil fiscal, que rompa el falso equilibrio fiscal, en Wall Street dudan de que Trump, pueda auxiliar a Milei desde el Tesoro, por la experiencia fallida en la gestión de Macri. Frente a este escenario el emporio financiero mundial, aconseja a los inversores tomar distancia de la gestión de un presidente prisionero en un laberinto financiero, cambiario y político, que podría profundizarse en octubre, por la elección nacional de medio término. El  complicado escenario político para el futuro, obliga a Milei a intentar acordar nuevamente con los mandatarios provinciales, como lo hizo en Tucumán con la Ley Bases, que terminó siendo la base, valga la redundancia del desastre actual.

José Emilio Gómez          

joseemiliogomez08@gmail.com

