Cartas de lectores: ¿Miedo kuka?” ¡Es la economía, estúpido!

Lunes 8 de septiembre de 2025. A media mañana, el pueblo de la República Argentina y el mundo entero saben que la banda que copó el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Tesoro y la relación con los organismos financieros internacionales se quedó sin argumentos ante la señora que ostenta el poder de la nación sin más experiencia que la de administrar una repostería y ante su hermano puesto a cargo de la Presidencia por los grupos concentrados de la Argentina. Abren los mercados y los bonos y acciones argentinas caen en picada, mientras el dólar sube a $ 1.460 y el riesgo país llega a los 1.200 puntos. “Es el fantasma Kuka”, gritan algunos, mientras un ejército de foristas replica este argumento, en cada nota de cada portal a lo largo y ancho del país. “Quieren seguir viviendo en el barro”, dicen otros defensores del Gobierno que decidió confiscar el dinero de todos los municipios y provincias de la República; eliminar la obra pública sin siquiera prever presupuesto para mantener las rutas. Universidades y hospitales corrieron igual suerte, junto con una catarata de cierres de fábricas, industrias y comercios, con la pérdida sistemática del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones. La inversión extranjera durante el primer trimestre de 2025 fue de apenas 611 millones de dólares netos, el segundo más bajo desde el segundo trimestre del 2020 por efectos de la Covid, lo que indica que los que hoy nos gobiernan son peores que una pandemia planetaria. El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre es una respuesta a lo resumidamente detallado en el párrafo anterior, un mensaje de las urnas, proporcional al que dieran en el año 2023 dirigido a la partidocracia tradicional, pero fundamentalmente al PJ y a la desilusión que resultó ser la presidencia de Alberto Fernández. La reacción de los mercados, de igual modo, fue por la acumulación de señales ignoradas por un gobierno mitómano, corrupto e insaciable al momento de endeudar al país. Se vislumbra un horizonte para el campo nacional y popular, en la figura del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se lo percibe en su personalidad y formación, al mejor estilo AMLO o Claudia Sheinbaum en México. No me gusta hacer comparaciones, pero sí marcar paralelismos que despiertan esperanzas sobre la posibilidad concreta de observar un salto cualitativo en la política argentina ligada a lo nacional y popular. El mariscal tomó el bastón de mando y lo hizo de la mejor manera posible, recibiéndolo de manos de su propio pueblo, detalle para nada pequeño, por cierto.