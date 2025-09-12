Cartas de lectores: comparaciones odiosas

Creo que la derrota del mileísmo merece algún análisis que intente ser objetivo y no ideológico. Y, a pesar de que comparado este caballero (?) con los crímenes del llamado “kirchnerismo” que abrió la famosa grieta en nuestra sociedad, de por sí ya agrietada , comparado Milei con la persona (?) que cumple con prisión domiciliaria digo… resulta bastante inocuo (al menos no puede acusárselo de criminal). En fin, señalo las causas de esta merecida derrota: desautorizar y humillar a su propia vicepresidenta. Colocar a su hermana al mando en un papel para el que no fue elegida. Insultar a quienquiera que discrepe de su criterio (propio de alguien que no es abierto a la crítica; y si bien la crítica se sostiene sin la razón , la razón no se sostiene sin la crítica. Olvidar que un presidente de la República está obligado a guardar la forma. ¡La forma sí que es importante! Mantener una actitud hostil hacia el “cuarto poder”, la prensa, toda vez que esta no se muestre con adhesión incondicional a sus ideas. Mantener una posición cerrada frente a otras ideas, cuando es sabido que una idea se enriquece si hay una actitud abierta. Traicionar el segundo mandamiento, aun cuando la escala de estas “improlijidades” haya sido mucho menor que la del gobierno anterior… este mandamiento no se podía violar, mucho menos cuando había sido su “caballito de batalla”. Habérselas tenido en contra de Instituciones de enorme importancia para nuestro país como ser universidades, Conicet, INTA, etc., aun cuando haya sido (y sea ) necesario limpiar de gente deshonesta a las mismas. Que las ideas económicas que enarbola Milei figuran en la llamada “escuela austríaca“ y que son más antiguas que el siglo muestra que el caballero es impermeable a los cambios. Esperemos no volver a los años de fuego en los que nuestro país ardió sin dejar espacio para el hombre que madruga todos los días y que sostiene con su trabajo cotidiano a una sociedad díscola por naturaleza.