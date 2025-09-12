La reactivación de la construcción de viviendas

La iniciativa es un paso adelante para buscar soluciones habitacionales para la provincia, que arrastra un déficit alto en materia de viviendas. Según datos del Censo de 2022, unas 33.000 familias de Tucumán necesitan una vivienda. “Es un subregistro, porque (el relevamiento) no contempla las familias que están alquilando. O sea que es mucho más”, dijo en mayo el titular del Instituto de Vivienda. Según él, la cifra del déficit habitacional “debe rondar los 50.000” hogares. “Pero además está el déficit cualitativo. Son más de 170.000 viviendas que necesitan una solución, porque están en una situación deficitaria”, explicó. En los últimos años, debido a los vaivenes de la política y de la economía, los programas se han discontinuado y en algunos casos, como Manantial Sur, los barrios sin terminar fueron vandalizados.