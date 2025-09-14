Estos son los 32 equipos con mejor valoración en EA Sports FC 26

La cuenta regresiva para el lanzamiento de EA Sports FC 26 sigue generando expectativa. La compañía reveló el listado de los 32 equipos mejor valorados del videojuego, tanto en el fútbol masculino como en el femenino.
A diferencia de otros títulos deportivos como Madden, EA Sports FC utiliza un sistema de valoración por estrellas. Los mejores clubes del juego obtienen una puntuación de cinco estrellas (100%), mientras que otros se sitúan entre las cuatro y cuatro estrellas y media (80% a 90%), dependiendo de la calidad de sus plantillas.
Los 16 equipos masculinos mejor valorados en EA Sports FC 26
Siete clubes consiguieron la calificación máxima de cinco estrellas, con Real Madrid, Barcelona, PSG, Liverpool, Manchester City, Arsenal y Bayern Múnich a la cabeza.
Real Madrid – 100% (5 estrellas)
Barcelona – 100% (5 estrellas)
Paris Saint-Germain – 100% (5 estrellas)
Liverpool – 100% (5 estrellas)
Manchester City – 100% (5 estrellas)
Arsenal – 100% (5 estrellas)
Bayern Múnich – 100% (5 estrellas)
Atlético de Madrid – 90% (4,5 estrellas)
Newcastle United – 90% (4,5 estrellas)
Napoli – 90% (4,5 estrellas)
Borussia Dortmund – 90% (4,5 estrellas)
Tottenham Hotspur – 90% (4,5 estrellas)
Chelsea – 90% (4,5 estrellas)
Aston Villa – 90% (4,5 estrellas)
Manchester United – 90% (4,5 estrellas)
Bayer Leverkusen – 90% (4,5 estrellas)
Aunque el Nápoli fue campeón de la Serie A, se quedó en 90% (4,5 estrellas), mientras que equipos como Real Madrid y Manchester City, que no levantaron la liga local en la última temporada, sí alcanzaron la valoración máxima gracias a la calidad individual de sus jugadores.
Los 16 equipos femeninos mejor valorados en EA Sports FC 26
En la rama femenina, cinco clubes alcanzaron la valoración perfecta de cinco estrellas, con el Barcelona, Olympique Lyon, Chelsea, Arsenal y Bayern Múnich liderando el ranking.
Barcelona – 100% (5 estrellas)
Olympique Lyon – 100% (5 estrellas)
Chelsea – 100% (5 estrellas)
Arsenal – 100% (5 estrellas)
Bayern Múnich – 100% (5 estrellas)
Real Madrid – 90% (4,5 estrellas)
Paris Saint-Germain – 90% (4,5 estrellas)
Manchester City – 90% (4,5 estrellas)
Wolfsburg – 90% (4,5 estrellas)
Manchester United – 90% (4,5 estrellas)
Kansas City Current – 90% (4,5 estrellas)
Washington Spirit – 80% (4 estrellas)
Eintracht Frankfurt – 80% (4 estrellas)
NJ/NY Gotham – 80% (4 estrellas)
Juventus – 80% (4 estrellas)
Orlando Pride – 80% (4 estrellas)
El Barcelona Femenino, campeón de la Liga F, encabeza la lista junto al Olympique de Lyon de la Arkema D1 y el Chelsea de la Superliga Femenina. El Arsenal se suma tras conquistar la Liga de Campeones Femenina, consolidando el crecimiento del fútbol femenino dentro del videojuego.
Expectativa por el lanzamiento de EA Sports FC 26
La presentación de las valoraciones de clubes es apenas un anticipo. Los fans ahora esperan la revelación completa de las calificaciones en Ultimate Team, uno de los modos más populares del juego.
Con la inclusión de equipos masculinos y femeninos entre los mejores, EA Sports FC 26 busca consolidarse como el simulador de fútbol más completo del mercado, con un lanzamiento previsto para octubre en PS5, PS4, Xbox y Nintendo Switch.