¿Cuál es la valoración de Messi en EA Sports FC 26?

Lionel Messi sigue siendo uno de los jugadores más destacados del fútbol mundial y de los videojuegos de EA Sports, aunque su valoración ha disminuido con respecto a ediciones anteriores. Con 38 años, el capitán de la selección argentina mantiene un lugar de privilegio en EA Sports FC 26, la nueva entrega que estará disponible en octubre para PS5, PS4, Xbox y Nintendo Switch.
Messi en EA Sports FC 26: su nueva valoración
En el nuevo videojuego, Lionel Messi cuenta con una valoración general de 86 puntos, dos menos que en la edición 2025, donde aparecía con 88. A pesar de la baja, el rosarino sigue figurando entre los futbolistas más completos y técnicos de todo el juego.
Ritmo (PAC): 78
Tiro (SHO): 85
Pase (PAS): 85
Regate (DRI): 90
Defensa (DEF): 33
Físico (PHY): 64
Su punto más débil continúa siendo la velocidad, que desciende año tras año, mientras que sus habilidades de regate, pase y definición se mantienen en niveles de élite.
En comparación, los jugadores con la valoración más alta del videojuego son Kylian Mbappé y Mohamed Salah, ambos con 91.
La comparación con EA Sports FC 25
En EA Sports FC 25, Messi todavía contaba con 88 de valoración general. Su ficha era la siguiente:
Ritmo: 79
Tiro: 85
Pase: 87
Regate: 92
Defensa: 33
Físico: 64
La caída de dos puntos refleja más el paso del tiempo que su influencia dentro del campo. Con el Inter Miami, Messi sigue siendo decisivo en la MLS, y con la selección argentina fue figura en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la “Albiceleste” terminó en lo más alto de la clasificación.
Messi rumbo a su última Copa del Mundo
El delantero argentino disputará en 2026 su quinta y última Copa del Mundo, cerrando una trayectoria brillante con la selección, donde levantó un Mundial y dos Copas América. Su presencia en EA Sports FC 26 mantiene viva la emoción de los fans, que lo consideran una leyenda tanto dentro como fuera del videojuego.