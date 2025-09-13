¿Cuál es la valoración de Messi en EA Sports FC 26?

Lionel Messi sigue siendo uno de los jugadores más destacados del fútbol mundial y de los videojuegos de EA Sports, aunque su valoración ha disminuido con respecto a ediciones anteriores. Con 38 años, el capitán de la selección argentina mantiene un lugar de privilegio en EA Sports FC 26, la nueva entrega que estará disponible en octubre para PS5, PS4, Xbox y Nintendo Switch.