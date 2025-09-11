Para tener en cuenta: Rentas extiendió el régimen de facilidades de pago hasta el 30 de septiembre

El Gobierno provincial informó este jueves que se prorrogó hasta el 30 de septiembre de 2025 el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales de la Dirección General de Rentas. Mediante este plan se pueden regularizar deudas vencidas y exigibles al 30 de junio de 2025 de los impuestos provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.