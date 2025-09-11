Secciones
SociedadActualidad

Para tener en cuenta: Rentas extiendió el régimen de facilidades de pago hasta el 30 de septiembre

Mediante este plan se pueden regularizar deudas vencidas y exigibles al 30 de junio de 2025 de los impuestos provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.

Para tener en cuenta: Rentas extiendió el régimen de facilidades de pago hasta el 30 de septiembre
Hace 40 Min

El Gobierno provincial informó este jueves que se prorrogó hasta el 30 de septiembre de 2025 el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales de la Dirección General de Rentas. Mediante este plan se pueden regularizar deudas vencidas y exigibles al 30 de junio de 2025 de los impuestos provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.

También pueden regularizarse las deudas de estos tributos que se encuentren en planes de facilidades de pago caducos, deudas originadas en ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de la DGR, que se encuentren en trámite administrativo o judicial de cobro.

¿Cuáles son los beneficios del plan? Una bonificación del 100% de los intereses que se devengaron hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por los intereses devengados a partir del 1 de enero de 2021, se establecieron las siguientes bonificaciones:

- Del 50% por pago de contado.

- Del 40% por planes que se cancelen hasta el mes de julio de 2026.

- Del 30% por planes que se cancelen después del mes de julio de 2026.

Condiciones para adherir al régimen

Al momento de efectuar la solicitud deben encontrarse cumplidas y abonadas las obligaciones tributarias que vencieron a partir del 1 de julio de 2025 y hasta las que vencen en el mes de septiembre de 2025.

Para el caso de los Impuestos a los Automotores y Rodados e Inmobiliario, deberán encontrarse abonadas las cuotas 7, 8 y 9 del año 2025 al momento de efectuar la solicitud del plan de pagos.

Para el caso de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública, deberán encontrarse abonados los anticipos 6, 7 y 8 del año 2025 al momento de efectuar la solicitud del plan de pagos.

La solicitud de adhesión al régimen se realiza íntegramente a través de la página web del organismo www.rentastucuman.gob.ar. La primera cuota de los planes que se realicen en el mes de septiembre vencerá el 15 de octubre.

Temas TucumánDirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta es la ciudad con mayor contaminación del mundo, según National Geographic

Esta es la ciudad con mayor contaminación del mundo, según National Geographic

Lo más popular
¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
1

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
2

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico
6

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Más Noticias
Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Yerba Buena necesita una red vial metropolitana acordada por ley

Yerba Buena necesita una red vial metropolitana acordada por ley

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

El tiempo en Tucumán: con algo de nubosidad, el calor cederá unos grados

El tiempo en Tucumán: con algo de nubosidad, el calor cederá unos grados

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Comentarios