Buenas noticias para Atlético Tucumán: Leandro Díaz recibió una fecha de suspensión tras su expulsión

Según el boletín oficial, el “Loco” fue suspendido por un partido, en aplicación del artículo 13 inciso 1.e) del Código Disciplinario. La medida se desprende de la expulsión que recibió en el encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, cuando el árbitro Pablo Dóvalo lo echó de manera inmediata por una agresión contra Gastón Suso.