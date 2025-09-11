Buenas noticias para Atlético Tucumán: Leandro Díaz recibió una fecha de suspensión tras su expulsión

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este jueves la sanción para Leandro Díaz, delantero de Atlético .
Según el boletín oficial, el “Loco” fue suspendido por un partido, en aplicación del artículo 13 inciso 1.e) del Código Disciplinario. La medida se desprende de la expulsión que recibió en el encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, cuando el árbitro Pablo Dóvalo lo echó de manera inmediata por una agresión contra Gastón Suso.
De esta manera, Díaz no podrá estar presente en el próximo compromiso de Atlético contra Newell's, aunque sí quedará habilitado para regresar en la fecha siguiente frente a River. La sanción se enmarca dentro de lo esperado por el cuerpo técnico, ya que se trató de una suspensión mínima.
El delantero es una pieza clave en el ataque del “Decano” y su ausencia obliga al entrenador Lucas Pusineri a reorganizar la ofensiva, donde asoman como alternativas Mateo Bajamich y Lisandro Cabrera, tras la salida de Mateo Coronel a México.