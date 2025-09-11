¿Cómo llega Newell's al partido frente a Atlético Tucumán?

Newell’s atraviesa un semestre marcado por la irregularidad y los cambios constantes. En los ocho partidos que disputó hasta aquí (siete por el Clausura y uno por la Copa Argentina), el equipo de Cristian Fabbiani nunca pudo repetir una formación titular. Entre lesiones, suspensiones y bajas producciones individuales, el DT se vio obligado a modificar la alineación en cada compromiso.
La única posibilidad cercana de continuidad se dio entre la primera y la segunda fecha del Clausura. Tras vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza, la “Lepra” volvió al “Coloso” para enfrentar a Banfield, pero allí el DT ya introdujo un cambio: el regreso de Alejo Montero, quien había cumplido una fecha de suspensión. A partir de entonces, entre lesiones, expulsiones y decisiones tácticas, la idea de darle rodaje a un mismo “11” quedó en suspenso.
Los que más veces dijeron presente fueron Víctor Cuesta, Ever Banega, Gonzalo Maroni y Carlos González, con siete partidos cada uno. Detrás aparecen Luciano Lollo y Luciano Herrera, con seis. En total, Fabbiani ya utilizó a 27 futbolistas en esta segunda parte del año, una cifra alta para las expectativas iniciales.
Lo que sí mantuvo fue el esquema: el 5-4-1 se repitió en la mitad de los compromisos. Aunque también probó con variantes como el 4-4-2 ante Banfield, 4-1-4-1 frente a Aldosivi, 4-2-3-1 contra Central Córdoba y 5-3-2 ante Barracas. La salida de Angelo Martino, las lesiones de Darío Benedetto, Herrera, Gaspar Iñiguez y David Sotelo, más las expulsiones de Lollo y Regiardo, golpearon fuerte en su planificación.
En cuanto a estrenos, el DT dio lugar a dos debuts en Primera: Jerónimo Gómez Mattar, una de las joyas de la cantera, ante Independiente Rivadavia, y el delantero Alejo Navarro frente a Banfield.
De los refuerzos, los que más acción tuvieron fueron el arquero Juan Espínola (cuatro partidos), Martín Fernández y Fabián Noguera (tres) y Franco Orozco (dos). Iñiguez y Benedetto apenas sumaron un encuentro como titulares. La última incorporación, Josué Colmán, todavía espera su oportunidad.
Newell’s tuvo altas y bajas en cuanto a su rendimiento, por lo que esta noche, ante sus hinchas, necesita volver a sumar de a tres para tratar de ganar confianza de cara a la recta final del campeonato.