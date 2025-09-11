¿Cómo llega Newell's al partido frente a Atlético Tucumán?

La única posibilidad cercana de continuidad se dio entre la primera y la segunda fecha del Clausura. Tras vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza, la “Lepra” volvió al “Coloso” para enfrentar a Banfield, pero allí el DT ya introdujo un cambio: el regreso de Alejo Montero, quien había cumplido una fecha de suspensión. A partir de entonces, entre lesiones, expulsiones y decisiones tácticas, la idea de darle rodaje a un mismo “11” quedó en suspenso.