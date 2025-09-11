Secciones
DeportesFútbol

¿Cómo llega Newell's al partido frente a Atlético Tucumán?

A lo largo del torneo, la "Lepra" no pudo consolidar un "11" y tuvo que modificar el esquema en reiteradas ocasiones.

Fabbiani, DT de Newell's, realizará cambios para el partido contra Atlético. Fabbiani, DT de Newell's, realizará cambios para el partido contra Atlético.
Hace 1 Hs

Newell’s atraviesa un semestre marcado por la irregularidad y los cambios constantes. En los ocho partidos que disputó hasta aquí (siete por el Clausura y uno por la Copa Argentina), el equipo de Cristian Fabbiani nunca pudo repetir una formación titular. Entre lesiones, suspensiones y bajas producciones individuales, el DT se vio obligado a modificar la alineación en cada compromiso.

La única posibilidad cercana de continuidad se dio entre la primera y la segunda fecha del Clausura. Tras vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza, la “Lepra” volvió al “Coloso” para enfrentar a Banfield, pero allí el DT ya introdujo un cambio: el regreso de Alejo Montero, quien había cumplido una fecha de suspensión. A partir de entonces, entre lesiones, expulsiones y decisiones tácticas, la idea de darle rodaje a un mismo “11” quedó en suspenso.

Los que más veces dijeron presente fueron Víctor Cuesta, Ever Banega, Gonzalo Maroni y Carlos González, con siete partidos cada uno. Detrás aparecen Luciano Lollo y Luciano Herrera, con seis. En total, Fabbiani ya utilizó a 27 futbolistas en esta segunda parte del año, una cifra alta para las expectativas iniciales.

Lo que sí mantuvo fue el esquema: el 5-4-1 se repitió en la mitad de los compromisos. Aunque también probó con variantes como el 4-4-2 ante Banfield, 4-1-4-1 frente a Aldosivi, 4-2-3-1 contra Central Córdoba y 5-3-2 ante Barracas. La salida de Angelo Martino, las lesiones de Darío Benedetto, Herrera, Gaspar Iñiguez y David Sotelo, más las expulsiones de Lollo y Regiardo, golpearon fuerte en su planificación.

En cuanto a estrenos, el DT dio lugar a dos debuts en Primera: Jerónimo Gómez Mattar, una de las joyas de la cantera, ante Independiente Rivadavia, y el delantero Alejo Navarro frente a Banfield.

De los refuerzos, los que más acción tuvieron fueron el arquero Juan Espínola (cuatro partidos), Martín Fernández y Fabián Noguera (tres) y Franco Orozco (dos). Iñiguez y  Benedetto apenas sumaron un encuentro como titulares. La última incorporación, Josué Colmán, todavía espera su oportunidad.

Newell’s tuvo altas y bajas en cuanto a su rendimiento, por lo que esta noche, ante sus hinchas, necesita volver a sumar de a tres para tratar de ganar confianza de cara a la recta final del campeonato.

Temas Club Atlético Newell´s Old BoysClub Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
1

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
2

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico
6

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Más Noticias
“No me voy a ir porque algunos resultados no se den”: la firme respuesta de Campodónico en San Martín

“No me voy a ir porque algunos resultados no se den”: la firme respuesta de Campodónico en San Martín

Mateo Coronel, con un pie afuera de Atlético Tucumán rumbo a México

Mateo Coronel, con un pie afuera de Atlético Tucumán rumbo a México

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Con dos tucumanos como titulares, Los Pumas van por la revancha frente a Australia

Con dos tucumanos como titulares, Los Pumas van por la revancha frente a Australia

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Comentarios