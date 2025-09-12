Efemérides 12 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides 12 de septiembre

1502 – Cristóbal Colón llega a las costas de la actual Nicaragua.

1504 – Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América.

1537 – Carlos V autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente elija libremente su sucesor.

1631 – La escuadra española derrota a la holandesa en un combate naval frente a las costas brasileñas de Pernambuco.

1812 – El general José de San Martín se casa con María de los Remedios de Escalada.

1821 – El gobierno suprime por decreto la "Gaceta de Buenos Aires", primer órgano de prensa de las ideas patrióticas, aparecido el 7 de junio de 1810.

1827 – Se funda en Valparaiso el periódico «El Mercurio», el más antiguo de los diarios de Chile.

1888 – Nace Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1911 – Visita la Argentina el dirigente socialista francés Jean Jaurés.

1913 – Nace James Cleveland "Jesse" Owens, atleta estadounidense ganador de 4 medallas de oro en Berlín 36. Debido a su piel negra, Hitler se negó a entregarle el premio y se retiró del estadio.

1923 – Rhodesia del Sur se adhiere a la corona británica. 1928 – Katharine Hepburn debuta en teatro.

1929 – Estado de sitio en Paraguay a causa del surgimiento de un movimiento comunista.

1931 – Un ciclón causa la muerte de más de 700 personas y centenares de heridos en Honduras británica.

1931 – Nace Alberto Migré, guionista y productor de televisión argentino.

1938 – Hitler reclama los Sudetes.

1943 – Un comando de las SS al mando del capitán Skorzeny libera a Mussolini de su prisión en el Gran Sasso.

1944 – Gran Bretaña, la URSS y EE.UU. firman el Protocolo de Londres-

1946 – Encuentran en Pavia el cadáver de Mussolini, robado 4 meses antes. 1949 – Se proclama la República Federal Alemana. Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer, canciller federal.

1953 – John F. Kennedy se casa con Jackeline Bouvier.

1953 – Nikita Khrushchev asume como Primer Secretario del Partido Comunista de la URSS.

1953 – La guerrilla liberal colombiana acepta la amnistía propuesta por el gobierno militar, tras cuatro años de lucha.

1958 – El Ing. Jack Clair Kilby, de Texas Instruments, presenta el primer chip. 1959 – Primera emisión de "Bonanza".

1966 – Se lanza la Geminis XI.

1968 – Albania abandona el Pacto de Varsovia.

1972 – Se crea la Universidad Nacional de Catamarca.

1974 – Un golpe militar derroca a Haile Selassie, emperador de Etiopia.

1980 – Golpe de Estado en Turquía dirigido por el general Kenan Evren, designado presidente del Consejo Nacional de Seguridad.

1981 – Muere Eugenio Montale, poeta italiano.

1986 – Cuatrocientas personas mueren y más de 2.600 resultan heridas en el norte de Vietnam a causa del ciclón "Wayne".

1989 – El Parlamento polaco otorga su confianza al gabinete propuesto por Tadeusz Mazowiecki, primer gobierno no comunista de Polonia desde la Segunda Guerra Mundial.

1992 – Se lanza al espacio el transbordador Endeavour, en misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos.

1992 – Capturan en Lima a Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero Luminoso.

1992 – Muere Anthony Perkins, actor estadounidense.

1998 – El ejército británico abandona Belfast y regresa a sus acuartelamientos, tras 29 años de patrullas.

2003 – Muere Johnny Cash, músico estadounidense.

2008 – Muere David Foster Wallace, escritor estadounidense.

2010 – Muere Claude Chabrol, cineasta francés.