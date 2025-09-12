Efemérides 12 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy, viernes 12 de septiembre, Argentina celebra el Día de la Industria Naval en conmemoración al día, de 1961, en que el presidente Arturo Frondizi puso su firma en el decreto nº 7992 que dio lugar a la construcción de una gran cantidad de buques mercantes. De acuerdo con la información oficial, se contabilizaron 37 naves construidas bajo esta iniciativa a lo largo de una década. Al año siguiente, y considerando la propuesta de la Federación de la Industria Naval Argentina, se determinó que esa fecha pasara a ser conocida como el Día de la Industria Naval, celebración que mantiene su vigencia luego de casi seis décadas.
Por otra parte, el atleta James Cleveland Owens, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, nació el 12 de septiembre de 1913 en Estados Unidos. Sus récords y las victorias en la futura Alemania nazi, entre otras cosas, hicieron que su natalicio se convierta en una de las efemérides más importantes de la fecha. De cara a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 se posicionaba como uno de los favoritos a llevarse la medalla de oro, en una competencia organizada por Adolf Hitler con la intención de mostrar la "supremacía" de la raza blanca.
En aquellos Juegos Olímpicos, Jesse Owens obtuvo cuatro medallas de oro: pruebas de 100 m, 200 m, salto en largo y la carrera de relevos 4 × 100 m. Las victorias cayeron pésimas en el gobierno alemán, a tal punto que Hitler decidió retirarse de su palco dentro del estadio antes de que finalizaran las pruebas para evitar tener que saludarlo en la entrega de premios. Sus logros hicieron que se lo reconociera como el Atleta del Año de la Associated Press.
Por otro lado, el 12 de septiembre de 1992 capturaron en Lima, Perú, a Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, que atosigó al pueblo peruano en las décadas de los 80 y los 90.
Efemérides 12 de septiembre
1502 – Cristóbal Colón llega a las costas de la actual Nicaragua.
1504 – Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América.
1537 – Carlos V autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente elija libremente su sucesor.
1631 – La escuadra española derrota a la holandesa en un combate naval frente a las costas brasileñas de Pernambuco.
1812 – El general José de San Martín se casa con María de los Remedios de Escalada.
1821 – El gobierno suprime por decreto la "Gaceta de Buenos Aires", primer órgano de prensa de las ideas patrióticas, aparecido el 7 de junio de 1810.
1827 – Se funda en Valparaiso el periódico «El Mercurio», el más antiguo de los diarios de Chile.
1888 – Nace Maurice Chevalier, cantante y actor francés.
1911 – Visita la Argentina el dirigente socialista francés Jean Jaurés.
1913 – Nace James Cleveland "Jesse" Owens, atleta estadounidense ganador de 4 medallas de oro en Berlín 36. Debido a su piel negra, Hitler se negó a entregarle el premio y se retiró del estadio.
1923 – Rhodesia del Sur se adhiere a la corona británica. 1928 – Katharine Hepburn debuta en teatro.
1929 – Estado de sitio en Paraguay a causa del surgimiento de un movimiento comunista.
1931 – Un ciclón causa la muerte de más de 700 personas y centenares de heridos en Honduras británica.
1931 – Nace Alberto Migré, guionista y productor de televisión argentino.
1938 – Hitler reclama los Sudetes.
1943 – Un comando de las SS al mando del capitán Skorzeny libera a Mussolini de su prisión en el Gran Sasso.
1944 – Gran Bretaña, la URSS y EE.UU. firman el Protocolo de Londres-
1946 – Encuentran en Pavia el cadáver de Mussolini, robado 4 meses antes. 1949 – Se proclama la República Federal Alemana. Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer, canciller federal.
1953 – John F. Kennedy se casa con Jackeline Bouvier.
1953 – Nikita Khrushchev asume como Primer Secretario del Partido Comunista de la URSS.
1953 – La guerrilla liberal colombiana acepta la amnistía propuesta por el gobierno militar, tras cuatro años de lucha.
1958 – El Ing. Jack Clair Kilby, de Texas Instruments, presenta el primer chip. 1959 – Primera emisión de "Bonanza".
1966 – Se lanza la Geminis XI.
1968 – Albania abandona el Pacto de Varsovia.
1972 – Se crea la Universidad Nacional de Catamarca.
1974 – Un golpe militar derroca a Haile Selassie, emperador de Etiopia.
1980 – Golpe de Estado en Turquía dirigido por el general Kenan Evren, designado presidente del Consejo Nacional de Seguridad.
1981 – Muere Eugenio Montale, poeta italiano.
1986 – Cuatrocientas personas mueren y más de 2.600 resultan heridas en el norte de Vietnam a causa del ciclón "Wayne".
1989 – El Parlamento polaco otorga su confianza al gabinete propuesto por Tadeusz Mazowiecki, primer gobierno no comunista de Polonia desde la Segunda Guerra Mundial.
1992 – Se lanza al espacio el transbordador Endeavour, en misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos.
1992 – Capturan en Lima a Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero Luminoso.
1992 – Muere Anthony Perkins, actor estadounidense.
1998 – El ejército británico abandona Belfast y regresa a sus acuartelamientos, tras 29 años de patrullas.
2003 – Muere Johnny Cash, músico estadounidense.
2008 – Muere David Foster Wallace, escritor estadounidense.
2010 – Muere Claude Chabrol, cineasta francés.