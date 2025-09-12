Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

La grilla empieza con “Rehén a la napolitana”, de Pablo Albarello con Benjamín Tannuré Godward, Juan Mauricio López y Cristian Abán sobre un robo a un banco donde el asaltante y uno de los clientes son amigos del barrio. Les sigue (con funciones cada 25 minutos): “Esto no puede seguir así”, escrita y dirigida por Víctor Hugo Cortés con Natalia Yapura y Sebastián Finkelstein como un matrimonio en crisis que tiene desopilantes argumentos para sobrevivir al caos”; “Mate, matador”, a cargo de Enrique Antich, Victoria Grimaldi y Pablo Olivieri, que son el jefe y los empleados de una firma comercial que deben ejecutan una estratégica jugada”; “Me llamo Juan”, con Luciana González y Gustavo Delgado en tanto un hombre y una mujer que se cruzan en un bar por equivocación, y encaran discusión sin sentido que mostrará sus reales intenciones; y “Jugarse la vida” de Cortés y con Alejandro Villagra y Carla Greta como un ludópata que asiste a una psicóloga, quien lo arrastrará a una situación límite.