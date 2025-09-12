“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

El percusionista y compositor llega esta noche, a las 21 al aula magna de la Facultad de Derecho de la UNT (25 de Mayo 471) con “Speaking tango”, un espectáculo que remite al movimiento spoken word neoyorquino de los años 60 y al trabajo de la poeta Dana Bryant, en el que recita textos de canciones nacionales en vez de cantarlos. De esta forma, se logra crear un universo musical directo, sensual y conmovedor con el despliegue de diversos ritmos, que incluso fue llevado al disco. La propuesta integra el Septiembre Musical, y los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.