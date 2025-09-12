Secciones
“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

El percusionista Minino Garay se presenta en la Facultad de Derecho.

Hace 5 Hs

El viaje global de Minino Garay comenzó en la Argentina pero se proyectó en Europa por tres décadas. Su identidad fluye entre el tango y el jazz, con aportes de la música brasileña y africana y sus colaboraciones con Mercedes Sosa, Jairo, Hermeto Pascoal, Toumani Diabaté, Cheik Tidiane Seck y Richard Bona, entre otros.

El percusionista y compositor llega esta noche, a las 21 al aula magna de la Facultad de Derecho de la UNT (25 de Mayo 471) con “Speaking tango”, un espectáculo que remite al movimiento spoken word neoyorquino de los años 60 y al trabajo de la poeta Dana Bryant, en el que recita textos de canciones nacionales en vez de cantarlos. De esta forma, se logra crear un universo musical directo, sensual y conmovedor con el despliegue de diversos ritmos, que incluso fue llevado al disco. La propuesta integra el Septiembre Musical, y los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.

“Más que un concierto, es un viaje sonoro y poético que homenajea la herencia cultural del tango, al tiempo que explora las intersecciones entre la palabra, el jazz y la poesía. Los textos recitados evocan temas de amor, erotismo, política y vida cotidiana, con versos de autores como Gustavo Adolfo Bécquer, Baldomero Fernández Moreno y Cátulo Castillo, junto a aportes contemporáneos de Adriana Cattanio y Eduardo Torezani”, se anticipa.

La banda tucumana Marimbanda (especializada en la marimba centroamericana) será la encargada de abrir la velada, que contará además con la participación especial de la cantante Alex Pandev, quien cantará junto con Garay. En el escenario estarán además Diego Bravo, Bruno Cravero y Fernando Bobarini.

Festival de metal

En el Patio Lola Mora del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), a partir de las 20 y con entrada libre y gratuita, tendrá lugar el festival “Metal tucumano”, con la presencia de cuatro bandas locales para mostrar la potencia, la energía y la fuerza que despliegan sobre los escenarios de la provincia desde hace años.

El evento reunirá a D.E.C. (Destrucción en Cadena), una de las formaciones de referencia del género en la región, con 30 años de trayectoria; Northon, que desarrolla la fusión entre el rock, el hard rock, el metal y el punk; Demoledora, un grupo de heavy punk liderada por mujeres; y Metalizer, que aportará su tributo a Metallica para revivir clásicos del metal mundial.

Además de los shows en vivo, la jornada contará con los stands de la feria itinerante de artesanías del MAB, un patio de comidas y Dj’s con el espíritu de un espacio de encuentro.

