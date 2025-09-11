Jubilados y familiares de personas con discapacidad protestaron contra el Gobierno de Milei en Villa Luján

“Nos están llevando a un genocidio social. Nos quitaron los medicamentos a los jubilados, a los discapacitados, a los enfermos con cáncer... es terrible. Les pido a los diputados que no se vendan, que salgan del recinto y que acompañen nuestras marchas, que se solidaricen y pongan el cuerpo”, expresó María Rosa Gallo, jubilada, que se sumó a la protesta.