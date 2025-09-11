Jubilados y familiares de personas con discapacidad protestaron contra el Gobierno de Milei en Villa Luján

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, arriban este jueves a Tucumán para encabezar el acto de lanzamiento de los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza (LLA). La cita es en el club Villa Luján, donde un grupo de manifestantes los esperaban con pancartas y cánticos.
Mientras puertas adentro se preparaba el escenario político, en los alrededores del lugar un grupo de jubilados y familiares de personas con discapacidad se manifestaron con fuertes cuestionamientos a la gestión del presidente Javier Milei y a la presencia de su hermana en la provincia.
“Nos están llevando a un genocidio social. Nos quitaron los medicamentos a los jubilados, a los discapacitados, a los enfermos con cáncer... es terrible. Les pido a los diputados que no se vendan, que salgan del recinto y que acompañen nuestras marchas, que se solidaricen y pongan el cuerpo”, expresó María Rosa Gallo, jubilada, que se sumó a la protesta.
Por su parte, Fernanda Salvatierra, madre de dos hijos con trastorno de déficit de atención, advirtió sobre la incertidumbre que viven las familias frente a las amenazas de vetos presidenciales. "Les pedimos que sean más humanos, que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. No es un capricho ni una cuestión política, es una cuestión humana".
"Hay chicos que dependen de un respirador y no sabemos si mañana van a tener cobertura. Vivimos con miedo de que se corten tratamientos vitales", planteó. Y agregó: "Queremos dejar de sufrir porque no sabemos si nuestros van a dejar de recibir sus tratamientos".
En el mismo tono, María Dolores Vera Amate Pérez, del Observatorio Nacional de la Discapacidad, apuntó contra Karina Milei: "Ella vive de la desgracia ajena. Un pensionado cobra $270.000 y un jubilado de la mínima $350.000, mientras la plata se escurre en negociados. Queremos rendición de cuentas", exigió.