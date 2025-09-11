Secciones
Política

Jubilados y familiares de personas con discapacidad protestaron contra el Gobierno de Milei en Villa Luján

Se manifestaron con duras críticas hacia Javier y Karina Milei. "Nos están llevando a un genocidio social".

PROTESTA. Jubilados y familiares de personas esperaron a Karina Milei en Villa Luján con pancartas y reclamos PROTESTA. Jubilados y familiares de personas esperaron a Karina Milei en Villa Luján con pancartas y reclamos FOTOS LA GACETA/OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, arriban este jueves a Tucumán para encabezar el acto de lanzamiento de los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza (LLA). La cita es en el club Villa Luján, donde un grupo de manifestantes los esperaban con pancartas y cánticos.

Mientras puertas adentro se preparaba el escenario político, en los alrededores del lugar un grupo de jubilados y familiares de personas con discapacidad se manifestaron con fuertes cuestionamientos a la gestión del presidente Javier Milei y a la presencia de su hermana en la provincia.

Jubilados y familiares de personas con discapacidad protestaron contra el Gobierno de Milei en Villa Luján

“Nos están llevando a un genocidio social. Nos quitaron los medicamentos a los jubilados, a los discapacitados, a los enfermos con cáncer... es terrible. Les pido a los diputados que no se vendan, que salgan del recinto y que acompañen nuestras marchas, que se solidaricen y pongan el cuerpo”, expresó María Rosa Gallo, jubilada, que se sumó a la protesta.

Jubilados y familiares de personas con discapacidad protestaron contra el Gobierno de Milei en Villa Luján

Por su parte, Fernanda Salvatierra, madre de dos hijos con trastorno de déficit de atención, advirtió sobre la incertidumbre que viven las familias frente a las amenazas de vetos presidenciales. "Les pedimos que sean más humanos, que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. No es un capricho ni una cuestión política, es una cuestión humana".

"Hay chicos que dependen de un respirador y no sabemos si mañana van a tener cobertura. Vivimos con miedo de que se corten tratamientos vitales", planteó. Y agregó: "Queremos dejar de sufrir porque no sabemos si nuestros van a dejar de recibir sus tratamientos".

Jubilados y familiares de personas con discapacidad protestaron contra el Gobierno de Milei en Villa Luján

En el mismo tono, María Dolores Vera Amate Pérez, del Observatorio Nacional de la Discapacidad, apuntó contra Karina Milei: "Ella vive de la desgracia ajena. Un pensionado cobra $270.000 y un jubilado de la mínima $350.000, mientras la plata se escurre en negociados. Queremos rendición de cuentas", exigió.

Temas Martín MenemLa Libertad AvanzaKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ricardo López Murphy sintetizó con un meme lo que opina sobre la mesa política nacional que anunció el Gobierno

Ricardo López Murphy sintetizó con un meme lo que opina sobre la "mesa política nacional" que anunció el Gobierno

La filtración de audios: Martín Menem denunció grabaciones ilegales en Diputados

La filtración de audios: Martín Menem denunció grabaciones ilegales en Diputados

Norberto Milei fue a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

Norberto Milei fue a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei, se sintió acosada y grabó a periodistas

Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei, se sintió acosada y grabó a periodistas

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Lo más popular
¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
1

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
2

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico
6

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Más Noticias
Elecciones 2025: Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán realizan un acto en Tucumán para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza

Elecciones 2025: Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán realizan un acto en Tucumán para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza

Lisandro Catalán inició negociaciones con gobernadores en medio de las tensiones por los fondos federales

Lisandro Catalán inició negociaciones con gobernadores en medio de las tensiones por los fondos federales

Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Comentarios