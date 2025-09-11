Anual de la Liga Tucumana: San Martín empató con San Fernando y sigue líder del grupo B

San Martín, líder del grupo B, igualó 1 a 1 con San Fernando en el inicio de la quinta fecha de la zona Campeonato del Anual de Primera A, que organiza la Liga Tucumana. El partido marcó la mitad de la fase, en la que los equipos buscan un lugar en los cuartos de final.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Mario Vera alcanzó los 10 puntos, mientras que el “Huracán Verde” quedó con siete. Los goles llegaron en la primera parte: Lautaro Taboada abrió el marcador para el local y Luis Parrado estableció la igualdad.
En la jornada también se destacó la presencia de Mariano Campodónico, que sigue de cerca cada encuentro liguista. El entrenador no se pierde ni los partidos de la Reserva, que en el inicio de la segunda fase cayó 1 a 0 frente a Tucumán Central.
Siguen los partidos en la Liga Tucumana
La actividad continuará este viernes desde las 16. En Ranchillos, San Antonio recibirá a Talleres y, en cancha de Santa Ana, Graneros enfrentará a Unión Simoca, ya que su campo de juego fue resembrado. Por el grupo A, San Pablo será local ante Famaillá.
Además, habrá cuatro encuentros por la zona Repechaje: Deportivo Aguilares-Trinidad, All Boys-Sportivo Guzmán, Juventud Unida-La Providencia y Experimental-Atlético Concepción.
Primera B liguista
En tanto, por la quinta fecha de la segunda fase del Ascenso se medirán Ñuñorco-Unión San Francisco, Los Independientes-Sacachispa (en Talleres) y Deportivo Trancas-Cruz Alta.