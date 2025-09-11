Dónde estarán las ferias gastronómicas y de artesanos este fin de semana

Los gastronómicos, artesanos y emprendedores ofrecerán sus productos en los parques El Provincial, Avellaneda, Quinto Centenario y en el barrio Manantial Sur. Además, en el Parque Quinto Centenario los feriantes acompañarán el Concurso de Karaoke 2025, un evento especial que sumará música y entretenimiento a la jornada.