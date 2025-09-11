Secciones
Dónde estarán las ferias gastronómicas y de artesanos este fin de semana

Los vecinos podrán disfrutar de ferias con sabores regionales, productos artesanales y emprendimientos locales en diferentes puntos de la ciudad.

Hace 1 Hs

Como cada fin de semana, vecinos y turistas podrán disfrutar de las tradicionales ferias gourmet y de artesanos en distitnos paseos de la ciudad. Los puestos ofrecerán gastronomía local, artesanías y productos de emprendedores, ideales para compartir en familia al aire libre.

Los gastronómicos, artesanos y emprendedores ofrecerán sus productos en los parques El Provincial, Avellaneda, Quinto Centenario y en el barrio Manantial Sur. Además, en el Parque Quinto Centenario los feriantes acompañarán el Concurso de Karaoke 2025, un evento especial que sumará música y entretenimiento a la jornada.

La programación

Feria de Emprendedores: el sábado 13 y domingo 14, de 16 a 22, en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco, habrá productos de indumentaria, juguetería y decoración, entre otros.

Paseo Gastronómico: el sábado y domingo, de 17 a 0, en el Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio, se podrá disfrutar de comidas regionales, postres, bebidas y platos para todos los gustos.

Feria Gourmet: el sábado y domingo, de 17 a 0, en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción, los puestos tendrán ofertas gastronómicas variadas y platos elaborados por cocineros y emprendedores locales.

Feria de Artesanos: el sábado y domingo, de 16 a 23, en el Parque Avellaneda sobre avenida Mate de Luna y caminerías internas, se podrán adquirir piezas en madera, cerámica, tejidos y otros trabajos artesanales.

Feria Parque Quinto Centenario: el domingo 14, de 16 a 23, en avenida Belgrano 4200, se encontrarán emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas locales. En este parque los feriantes acompañarán el Concurso de Karaoke 2025, una propuesta que sumará ritmo, diversión y entretenimiento a la jornada.

Feria Manantial Sur: el sábado y domingo, de 16 a 21, la cuadra de avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, será un punto de encuentro barrial con artesanías, gastronomía y emprendimientos familiares.

Las ferias se suspenden en caso de lluvia.

