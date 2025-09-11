El Abierto de San Pablo reunirá a más de 150 golfistas en la nueva cancha de 18 hoyos

“Será un certamen especial porque por primera vez se jugará en la nueva cancha de 18 hoyos del Country. Además, se disputará a 36 hoyos bajo la modalidad Medal Play, lo que lo convierte en el evento más importante y diferente del año para nosotros”, aseguró Antonieta Torres, una de las organizadoras que trabajó en conjunto con la Comisión y Administración de Golf de San Pablo.