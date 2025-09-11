El Abierto de San Pablo reunirá a más de 150 golfistas en la nueva cancha de 18 hoyos

Este fin de semana se disputará una nueva edición del Abierto de San Pablo, uno de los torneos más esperados del calendario provincial. La competencia tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en el San Pablo Country Life & Golf, con la participación de más de 150 jugadores aficionados.
“Será un certamen especial porque por primera vez se jugará en la nueva cancha de 18 hoyos del Country. Además, se disputará a 36 hoyos bajo la modalidad Medal Play, lo que lo convierte en el evento más importante y diferente del año para nosotros”, aseguró Antonieta Torres, una de las organizadoras que trabajó en conjunto con la Comisión y Administración de Golf de San Pablo.
Los resultados obtenidos el sábado se sumarán a los del domingo y de esa forma se definirán los ganadores en cada categoría.
En total, habrá seis categorías para caballeros (Azul: scratch, hasta 9 y de 9.1 a 17; Blanca: de 17.1 a 24, de 24.1 a 34 y de 34.1 a 54) y tres para damas (Roja: scratch, hasta 20, y de 20.1 a 54, con un índice máximo de 40).
Las salidas están programadas en horarios simultáneos a las 8.15 y 13.45 de ambos días, con los jugadores distribuidos en diferentes hoyos. El plazo para inscribirse vencerá hoy a las 17, y los interesados deben comunicarse al 3814641174, número de la oficina de golf.
El Abierto es una oportunidad para que los aficionados midan su nivel competitivo en un escenario renovado.