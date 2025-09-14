Cripto como moneda de trabajo: la apuesta de freelancers y PyMEs argentinas

Cada vez más profesionales y empresas argentinas están adoptando las criptomonedas como herramienta de pago frente al exterior. Desde desarrolladores de software hasta diseñadores, productores de contenido y creativos, la tendencia de cobrar en Bitcoin y stablecoins como USDT o USDC refleja una estrategia para sortear restricciones cambiarias, la inflación y las fricciones del sistema financiero tradicional.
“Argentina cuenta con una de las industrias de software más avanzadas de la región y una comunidad de profesionales digitales altamente capacitados. Esto generó un entorno ideal para la adopción temprana y sostenida de criptomonedas”, señaló Carolina Gama, country Manager de Bitget para Argentina.
El fenómeno se extiende también a PyMEs exportadoras de servicios en tecnología, diseño, consultoría y contenidos digitales, que ven en las criptomonedas una forma rápida, eficiente y segura de recibir pagos internacionales.
Aunque actualmente la adopción está concentrada en sectores tecnológicos, el potencial de masificación es alto. Con soluciones de facturación integradas, plataformas de usuario simplificadas y un marco regulatorio más claro, cada vez más profesionales independientes podrían sumar las criptomonedas a sus opciones de cobro.
La regulación local también juega un papel clave. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, recientemente se anunciaron medidas para consolidar el ecosistema cripto:
- Crear una categoría específica para la compraventa de criptoactivos en el nomenclador de actividades económicas.
- Excluir a proveedores de servicios de activos virtuales de los regímenes de recaudación bancaria.
- Establecer una base imponible diferencial para operaciones con cripto.
- Permitir el pago de impuestos y trámites a través de wallets digitales.
“Estas acciones buscan reducir la burocracia, mejorar la seguridad jurídica y atraer nuevas empresas, posicionando a Buenos Aires como una ciudad cripto de referencia mundial”, afirmó Gama.
En el horizonte, se espera que la integración entre digitalización del trabajo y criptomonedas se profundice. Plataformas de trabajo freelance y billeteras digitales podrían permitir cobrar, facturar, convertir y tributar en un mismo entorno. Además, la adopción de contratos inteligentes y la tokenización de servicios tiene el potencial de transformar la manera en que se gestionan los vínculos laborales en la economía del conocimiento.
“Para que este escenario se concrete, será clave contar con marcos regulatorios que acompañen la innovación, infraestructura tecnológica accesible y educación financiera que permita adoptar estas herramientas con confianza y responsabilidad”, concluyó Gama.