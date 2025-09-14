Cripto como moneda de trabajo: la apuesta de freelancers y PyMEs argentinas

En el horizonte, se espera que la integración entre digitalización del trabajo y criptomonedas se profundice. Plataformas de trabajo freelance y billeteras digitales podrían permitir cobrar, facturar, convertir y tributar en un mismo entorno. Además, la adopción de contratos inteligentes y la tokenización de servicios tiene el potencial de transformar la manera en que se gestionan los vínculos laborales en la economía del conocimiento.