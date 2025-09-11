Gallardo contra su "bestia negra": River y el desafío que lo persigue en La Plata

Los fantasmas de Gallardo

El ex DT de Colón figura en una selecta lista de técnicos que le complicaron la vida, junto a Jorge Jesús, Diego Cocca, Alexander Medina y Sebastián Méndez. Sin embargo, su duelo con Domínguez tiene un tinte especial: ambos se reencuentran este sábado en UNO, en un partido que puede marcar la previa ideal para lo que viene en la Copa Libertadores.