Gallardo contra su "bestia negra": River y el desafío que lo persigue en La Plata

Tras el parate por la fecha FIFA, Marcelo Gallardo volvió a tener al plantel de River completo y comenzó a delinear el once que se medirá este sábado con Estudiantes. Aunque la idea es poner lo mejor disponible, el técnico evaluará a quienes llegaron con carga física tras jugar con sus selecciones, como Paulo Díaz, Gonzalo Montiel y Kevin Castaño.
El duelo en La Plata se presenta clave no solo para mantener la buena racha en el Clausura, sino también como preparación de cara al choque copero contra Palmeiras por los cuartos de final de la Libertadores. El DT sabe que no puede arriesgar a jugadores fatigados, por lo que algunos podrían ser preservados pensando en el miércoles.
Más allá del presente inmediato, el partido tendrá un condimento especial: enfrente estará Eduardo Domínguez, uno de los pocos entrenadores con saldo positivo ante Gallardo. En once enfrentamientos, logró cuatro victorias, cuatro empates y solo tres derrotas, con episodios recordados como la eliminación en la Sudamericana 2015 y los triunfos con Colón en 2018 y 2021.
El "Muñeco" consiguió emparejar la balanza en algunos cruces, como el Trofeo de Campeones 2021, pero el historial volvió a inclinarse hacia Domínguez en este 2025. Estudiantes, de hecho, fue el único equipo argentino en vencer a River en los 90 minutos durante este año, con un 2-0 en el Monumental gracias a goles de Alexis Castro y Santiago Ascacíbar.
Los fantasmas de Gallardo
El ex DT de Colón figura en una selecta lista de técnicos que le complicaron la vida, junto a Jorge Jesús, Diego Cocca, Alexander Medina y Sebastián Méndez. Sin embargo, su duelo con Domínguez tiene un tinte especial: ambos se reencuentran este sábado en UNO, en un partido que puede marcar la previa ideal para lo que viene en la Copa Libertadores.