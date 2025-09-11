Secciones
DeportesFútbol

Gallardo contra su "bestia negra": River y el desafío que lo persigue en La Plata

El "Muñeco" se enfrentará otra vez a Domínguez, uno de los pocos técnicos con saldo a favor, antes de la gran cita copera ante Palmeiras.

Gallardo contra su bestia negra: River y el desafío que lo persigue en La Plata
Hace 1 Hs

Tras el parate por la fecha FIFA, Marcelo Gallardo volvió a tener al plantel de River completo y comenzó a delinear el once que se medirá este sábado con Estudiantes. Aunque la idea es poner lo mejor disponible, el técnico evaluará a quienes llegaron con carga física tras jugar con sus selecciones, como Paulo Díaz, Gonzalo Montiel y Kevin Castaño.

El duelo en La Plata se presenta clave no solo para mantener la buena racha en el Clausura, sino también como preparación de cara al choque copero contra Palmeiras por los cuartos de final de la Libertadores. El DT sabe que no puede arriesgar a jugadores fatigados, por lo que algunos podrían ser preservados pensando en el miércoles.

Más allá del presente inmediato, el partido tendrá un condimento especial: enfrente estará Eduardo Domínguez, uno de los pocos entrenadores con saldo positivo ante Gallardo. En once enfrentamientos, logró cuatro victorias, cuatro empates y solo tres derrotas, con episodios recordados como la eliminación en la Sudamericana 2015 y los triunfos con Colón en 2018 y 2021.

El "Muñeco" consiguió emparejar la balanza en algunos cruces, como el Trofeo de Campeones 2021, pero el historial volvió a inclinarse hacia Domínguez en este 2025. Estudiantes, de hecho, fue el único equipo argentino en vencer a River en los 90 minutos durante este año, con un 2-0 en el Monumental gracias a goles de Alexis Castro y Santiago Ascacíbar.

Los fantasmas de Gallardo

El ex DT de Colón figura en una selecta lista de técnicos que le complicaron la vida, junto a Jorge Jesús, Diego Cocca, Alexander Medina y Sebastián Méndez. Sin embargo, su duelo con Domínguez tiene un tinte especial: ambos se reencuentran este sábado en UNO, en un partido que puede marcar la previa ideal para lo que viene en la Copa Libertadores.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoDiego CoccaEduardo DomínguezPalmeirasCopa Libertadores de AméricaArgentinaGonzalo Montiel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Raphinha denunció racismo contra su hijo en un parque de diversiones

Raphinha denunció racismo contra su hijo en un parque de diversiones

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
3

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson
6

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Más Noticias
Mateo Coronel, con un pie afuera de Atlético Tucumán rumbo a México

Mateo Coronel, con un pie afuera de Atlético Tucumán rumbo a México

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Con dos tucumanos como titulares, Los Pumas van por la revancha frente a Australia

Con dos tucumanos como titulares, Los Pumas van por la revancha frente a Australia

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Comentarios