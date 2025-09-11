Ricardo López Murphy le escribió una carta a Javier Milei: “Sigo siendo el mismo de siempre, el que sentías como tu segundo padre”

En medio de la crisis política que atraviesa La Libertad Avanza tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, el diputado nacional y candidato de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, publicó una emotiva carta dirigida al presidente Javier Milei.
En el texto, compartido en su cuenta de X, recordó la amistad que los unió desde 2014 y subrayó: “Sigo siendo el mismo Ricardo de siempre, ese que vos decías que era casi tu segundo padre”. El “Bulldog” destacó además su apoyo en el Congreso, al acompañar las principales leyes impulsadas por el oficialismo, como la Ley Bases, incluso “en el momento más difícil” de su vida personal, aunque aclaró que se opuso a iniciativas sobre fondos reservados y discapacidad.
Con tono crítico pero afectuoso, López Murphy advirtió que Milei “está muy mal rodeado” y lo instó a liberarse de “los corruptos, los obsecuentes y los torpes”. También le pidió recuperar al “Javier del 2014”, aquel que defendía con vehemencia el liberalismo. “Todavía está a tiempo. Si usted retoma el camino correcto, lo seguiremos apoyando”, aseguró el economista, quien acompañó su mensaje con fotos y un video del propio Milei llamándolo “su querido amigo y segundo padre”.
La carta llega en un momento clave para el oficialismo y marca un nuevo capítulo en la relación entre dos de las figuras más influyentes del espacio liberal argentino.