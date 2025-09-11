Secciones
Russo volvió, Paredes puso orden y Zenón arranca de cero: así transita Boca los días previos al duelo con Central

El DT regresó tras su problema de salud, el plantel vive un cambio de reglas puertas adentro y un mediocampista deberá reinventarse.

Russo volvió, Paredes puso orden y Zenón arranca de cero: así transita Boca los días previos al duelo con Central
Hace 2 Hs

El regreso de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca generó un gran alivio en el mundo azul y oro. Después de atravesar una infección urinaria que lo obligó a permanecer internado cuatro días en la Clínica Fleni, el entrenador de 69 años retomó sus funciones luego de recuperarse en su hogar y cumplir con un plan de kinesiología supervisado por los médicos del club.

Durante su ausencia, Claudio Úbeda y su cuerpo técnico condujeron las prácticas y definieron el equipo que enfrentará a Rosario Central. Russo, visiblemente ansioso por volver a dirigir, se reencontró con sus jugadores en la Bombonera, en la antesala de un duelo que para él tiene un significado especial: volver al Gigante de Arroyito, estadio donde es ídolo absoluto.

En paralelo, Boca dejó atrás una etapa negativa con tres triunfos consecutivos que revitalizaron el ánimo del plantel. El liderazgo de Leandro Paredes fue clave en la convivencia interna: bajo su impulso se eliminaron las visitas de peluqueros, vendedores y otros externos en la concentración, reforzando la idea de un grupo más unido y enfocado en lo futbolístico.

La situación de Kevin Zenón también acaparó la atención. El mediocampista de 24 años, cuyo pase al CSKA de Moscú se frustró por diferencias económicas, afronta ahora un desafío personal. Su deseo de emigrar y un bajo nivel reciente lo habían relegado, pero con Russo de vuelta deberá demostrar compromiso para recuperar protagonismo.

Lo que se viene para Boca

Con la visita a Central en el horizonte y la expectativa de contar con su entrenador en el banco, Boca se prepara con cambios puntuales en el once, como la inclusión de Leandro Brey por el lesionado Agustín Marchesín. Zenón buscará ganarse nuevamente la confianza, mientras el plantel, fortalecido, apunta a cerrar el año con clasificación a la Copa Libertadores.

