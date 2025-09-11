Russo volvió, Paredes puso orden y Zenón arranca de cero: así transita Boca los días previos al duelo con Central

El regreso de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca generó un gran alivio en el mundo azul y oro. Después de atravesar una infección urinaria que lo obligó a permanecer internado cuatro días en la Clínica Fleni, el entrenador de 69 años retomó sus funciones luego de recuperarse en su hogar y cumplir con un plan de kinesiología supervisado por los médicos del club.